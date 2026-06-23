この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】世界がまた大阪にやってくるー！！6/23更新！」を公開した。

万博終了後も続く“アフター万博”の最新イベント情報を速報形式で紹介。
話題のコンテンツが再び集結する大型イベントや、国際色豊かなフェス情報などが一気にチェックできる内容となっている。

中でも注目は、万博で人気を集めた体験コンテンツが再び登場する大型レガシーイベント。
さらに、50カ国以上が集まる都市型フェスや、海外文化を体験できるイベントも続々と発表されている。

そのほかにも、再上映される人気展示や新たにスタートする企画など、万博の“その後”を感じられる情報が盛りだくさん。

どのイベントに行くべきか？どう回る？
気になる人は動画でチェックしておきたい。

チケット販売や事前予約が必要なイベントも多いため、早めの情報チェックがおすすめ。

YouTubeの動画内容

00:00

万博レガシーイベント「Resona EXPO Re:Future」開催決定
04:36

50カ国以上が集う「麦食音楽祭 GG」
09:04

日本科学未来館で「BLUE OCEAN DOME」再上映
11:47

ニチレイのキッチンカー始動＆ヨルダンのダブケダンスイベント
15:46

パソナの宿泊施設「THE PASONA natureverse retreat」グランドオープン

関連記事

【ミャクミャクグッズ速報】「どんどん出ますね」シナぷしゅコラボなど新商品を一挙紹介

【ミャクミャクグッズ速報】「どんどん出ますね」シナぷしゅコラボなど新商品を一挙紹介

 【万博速報】ミャクミャクが全国6都市を巡回！大阪・関西万博1周年イベントの詳細発表

【万博速報】ミャクミャクが全国6都市を巡回！大阪・関西万博1周年イベントの詳細発表

 【万博速報】公式ストア追加オープン＆ミャクミャク参加のオフ会も！最新イベント情報まとめ

【万博速報】公式ストア追加オープン＆ミャクミャク参加のオフ会も！最新イベント情報まとめ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ティンカノランド_icon

ティンカノランド

YouTube チャンネル登録者数 1.46万人 1718 本の動画
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。
youtube.com/channel/UCOoIb0fj-pbLbG9CX5LCgqg YouTube