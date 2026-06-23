【アフター万博速報】人間洗濯機が再結集！りそな銀行主催のレガシーイベント開催決定
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】世界がまた大阪にやってくるー！！6/23更新！」を公開した。
万博終了後も続く“アフター万博”の最新イベント情報を速報形式で紹介。
話題のコンテンツが再び集結する大型イベントや、国際色豊かなフェス情報などが一気にチェックできる内容となっている。
中でも注目は、万博で人気を集めた体験コンテンツが再び登場する大型レガシーイベント。
さらに、50カ国以上が集まる都市型フェスや、海外文化を体験できるイベントも続々と発表されている。
そのほかにも、再上映される人気展示や新たにスタートする企画など、万博の“その後”を感じられる情報が盛りだくさん。
どのイベントに行くべきか？どう回る？
気になる人は動画でチェックしておきたい。
チケット販売や事前予約が必要なイベントも多いため、早めの情報チェックがおすすめ。
万博終了後も続く“アフター万博”の最新イベント情報を速報形式で紹介。
話題のコンテンツが再び集結する大型イベントや、国際色豊かなフェス情報などが一気にチェックできる内容となっている。
中でも注目は、万博で人気を集めた体験コンテンツが再び登場する大型レガシーイベント。
さらに、50カ国以上が集まる都市型フェスや、海外文化を体験できるイベントも続々と発表されている。
そのほかにも、再上映される人気展示や新たにスタートする企画など、万博の“その後”を感じられる情報が盛りだくさん。
どのイベントに行くべきか？どう回る？
気になる人は動画でチェックしておきたい。
チケット販売や事前予約が必要なイベントも多いため、早めの情報チェックがおすすめ。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ミャクミャクグッズ速報】「どんどん出ますね」シナぷしゅコラボなど新商品を一挙紹介
【万博速報】ミャクミャクが全国6都市を巡回！大阪・関西万博1周年イベントの詳細発表
【万博速報】公式ストア追加オープン＆ミャクミャク参加のオフ会も！最新イベント情報まとめ
チャンネル情報
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。