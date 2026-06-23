この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】世界がまた大阪にやってくるー！！6/23更新！」を公開した。



万博終了後も続く“アフター万博”の最新イベント情報を速報形式で紹介。

話題のコンテンツが再び集結する大型イベントや、国際色豊かなフェス情報などが一気にチェックできる内容となっている。



中でも注目は、万博で人気を集めた体験コンテンツが再び登場する大型レガシーイベント。

さらに、50カ国以上が集まる都市型フェスや、海外文化を体験できるイベントも続々と発表されている。



そのほかにも、再上映される人気展示や新たにスタートする企画など、万博の“その後”を感じられる情報が盛りだくさん。



どのイベントに行くべきか？どう回る？

気になる人は動画でチェックしておきたい。



チケット販売や事前予約が必要なイベントも多いため、早めの情報チェックがおすすめ。