アマチュア野球担当記者から、紙面レイアウトを担当する編成部に異動して半年がたつ。いまだ悪戦苦闘の最中だが、私は「努力しようと思わない」を心がけている。きっかけは昨年、東洋大姫路・岡田龍生監督との「ゲームボーイって知ってる？」から始まった話だ。

「知らんよなぁ」と、それが携帯ゲーム機である説明をもらった。「テトリスが面白くて、四角い枠見たら全部テトリスに見えてくるくらいハマったんです。でも、努力しようと思って寝る間も惜しんでやってたわけじゃない」。「ドンキーコングってやめられへんのですよ。失敗したら次はこうしようと試みる。できたら面白くて、また自分で考えるようになる。野球もそうやないですか」。高校で燃え尽き症候群になるなど、現役時代は野球を楽しいと思えなかったという。だが、周囲との会話で気付き、ゲームボーイに熱中した日々に、「楽しくないと上達しないとはこういうことか」と確信させられた―。そう笑った指揮官は、母校の監督就任４年目の昨春から３季連続で聖地に立つ。

１月、先輩記者から「家族が『俺は瀬川さんの記事が好きだった』と言っていた」と教えてもらった。振り返れば、球場で「いつも読んでるよ」と声をかけてもらったり、「誰もが忘れてるあの夏の終わりを感じさせる。今後もたくさんの記事を届けてほしい」とメールをもらったこともあった。悩みも多かった４年の日々に「そんな記事を書き続けたい」と思わせてくれた。今も、目指す先は変わらずここだと思える。今度は「楽しむ」気持ちとずっと一緒に、歩んでいきたい。（レイアウト担当・瀬川 楓花）

◆瀬川 楓花（せがわ・ふうか）２２年に入社し、関西のアマチュア野球を取材。２６年から編成部。ゲーム機はＷｉｉ、ニンテンドーＤＳ世代。