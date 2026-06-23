元日本代表MF乾貴士、神戸から磐田に完全移籍「本来いるべき場所である『J1』の舞台に戻るために」
ジュビロ磐田は23日、ヴィッセル神戸MF乾貴士の完全移籍加入を発表した。
1988年6月20日生まれの38歳は07年に野洲高から横浜FMに加入。その後、C大阪、ボーフム、フランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスを渡り歩き、21年8月にC大阪へ復帰した。22年に清水に移籍すると、今季から神戸でプレー。百年構想リーグでは6試合に出場していた。
乾はクラブを通じ、「このたび、加入させていただくことになりました乾貴士です。まずは、ジュビロ磐田が本来いるべき場所である「J1」の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています!! そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます。多くのサポーター、そしてたくさんの子供たちにスタジアムに足を運んでいただき、ジュビロ磐田のワクワクする、楽しいサッカーを見てもらえるように頑張りますので応援よろしくお願いします!!」とコメント。
また、半年間在籍した神戸のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「ヴィッセル神戸に関わる皆様へ この度、ジュビロ磐田に移籍することになりました。ヴィッセル神戸で活躍することを思い描いて加入させていただきましたが、応援いただく皆さんにたくさんのプレーを見てもらうことが無いまま移籍することになり残念な気持ちです。半年間という短い時間でしたがプロサッカー選手として初めてのタイトルを取れたこと、レベルの高い選手達と毎日刺激のある練習ができたこと、多くのサポーターの方に温かく受け入れていただき応援してもらえたことは本当に嬉しかったですし、自分にとってとても大切な半年間となりました。フロント・強化部の方々には僕のことが必要だと、熱い思いで声をかけていただきましたが、結果を出してチームに貢献出来なかったにも関わらず、僕のサッカー人生を尊重して今回の移籍を了承していただいたことを感謝しております。ヴィッセル神戸が、J1リーグ優勝、ACLEタイトルを取れることを心から願っています!! ルヴァンカップや天皇杯で対戦する時には負けないように頑張ります!! 短い期間でしたが本当にありがとうございました!!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF乾貴士
(いぬい・たかし)
■生年月日
1988年6月2日
■出身地
滋賀県
■身長/体重
169cm/63kg
■経歴
セゾンFC Jrユース-野洲高-横浜FM-C大阪-横浜FM-C大阪-ボーフム(ドイツ)-フランクフルト(ドイツ)-エイバル(スペイン)-ベティス(スペイン)-アラベス(スペイン)-ベティス(スペイン)-エイバル(スペイン)-C大阪→清水-神戸
1988年6月20日生まれの38歳は07年に野洲高から横浜FMに加入。その後、C大阪、ボーフム、フランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスを渡り歩き、21年8月にC大阪へ復帰した。22年に清水に移籍すると、今季から神戸でプレー。百年構想リーグでは6試合に出場していた。
乾はクラブを通じ、「このたび、加入させていただくことになりました乾貴士です。まずは、ジュビロ磐田が本来いるべき場所である「J1」の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています!! そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます。多くのサポーター、そしてたくさんの子供たちにスタジアムに足を運んでいただき、ジュビロ磐田のワクワクする、楽しいサッカーを見てもらえるように頑張りますので応援よろしくお願いします!!」とコメント。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF乾貴士
(いぬい・たかし)
■生年月日
1988年6月2日
■出身地
滋賀県
■身長/体重
169cm/63kg
■経歴
セゾンFC Jrユース-野洲高-横浜FM-C大阪-横浜FM-C大阪-ボーフム(ドイツ)-フランクフルト(ドイツ)-エイバル(スペイン)-ベティス(スペイン)-アラベス(スペイン)-ベティス(スペイン)-エイバル(スペイン)-C大阪→清水-神戸