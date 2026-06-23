藤田ニコル「みんなで緑を見に」ベビーカー押しながらの散歩ショット公開「オシャレ」「顔つきがだんだん変わってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの藤田ニコルが6月22日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでの散歩の様子を公開し、話題となっている。
【写真】第1子出産の28歳人気モデル「顔つきがだんだん変わってる」ベビーカー押しながらの散歩ショット
藤田は「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、写真を投稿。散歩中の公園で撮られたと思われる写真では、白いウエスタン調の帽子にサングラス、薄いピンクのTシャツと白のパンツを合わせ、柔らかい表情でベビーカーを押す姿を披露している。
この投稿には「可愛いママ」「オシャレですね」「今の時期のお散歩は気持ちいいよね」「サングラスも帽子も似合ってて素敵」「ママになってから顔つきがだんだん変わってる」などと反響が寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の28歳人気モデル「顔つきがだんだん変わってる」ベビーカー押しながらの散歩ショット
◆藤田ニコル、公園での散歩ショット披露
藤田は「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、写真を投稿。散歩中の公園で撮られたと思われる写真では、白いウエスタン調の帽子にサングラス、薄いピンクのTシャツと白のパンツを合わせ、柔らかい表情でベビーカーを押す姿を披露している。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿には「可愛いママ」「オシャレですね」「今の時期のお散歩は気持ちいいよね」「サングラスも帽子も似合ってて素敵」「ママになってから顔つきがだんだん変わってる」などと反響が寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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