年収700万円の40歳会社員が“資産4億円”を達成した驚きの方法「生活費は月5000円以内」徹底したドケチ暮らし
純資産1億円超。会社員なのに「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人たちがいる。今回取り上げる事例の家計術は群を抜いて異様だ。共働きで総資産4億円に達しながら、食費や日用品は支援で賄い、生活費は月5000円以内。さらに睡眠や食欲、性欲まで“お金に換える”ことで入金力を高め、浮いた資金を徹底して投資に回してきた。節約を超えて、もはや資産形成そのものがゲーム化している。そんな40歳会社員の極端すぎる日常を追った。
◆山下家の総資産は4億円
山下さんの1か月の家計簿
3人家族（山下夫妻、1歳の息子1人）
家賃 10万円
水道光熱費 6000円
※楽天ポイントで支払い 実質0円
通信費 5000円
※楽天ポイントで支払い 実質0円
教育費 0円
食料品 2000円
日用品 0円
医療費 1500円
交際費 1500円
5000円以内で毎月変動
都内の不動産会社で営業職として働く年収700万円の山下康太さん（仮名・40歳）。共働きの妻と合わせて世帯年収1100万円になる山下家の総資産は4億円に達する。
「資産形成のきっかけは、約15年前に知人から勧誘された生命保険です。最初は儲け話に全部飛びついて、結果は負け続き。30歳まで資産は100万円台の横ばいでした」
転機はコロナ禍。休業により歩合制の手取りが激減した。
「『このままじゃ路頭に迷う』と危機感を抱き、家計を徹底的に見直したんです」
◆生活費は最も多い月で5000円
究極の支出削減を掲げ、自治体やNPOが行う炊き出しや子ども食堂など支援情報を調べ上げ、ノートにまとめた。
「食費はもちろん、子どものおむつなど日用品もほぼすべて支援で賄っていました。当時の固定費を除く月の生活費は、最も多い月で5000円と決めていましたから」
浮いたカネは全て投資に。そのリスク回避も心がけた。
「資金の投入先は投資信託やREIT（不動産投資信託）など、分散投資を徹底しました。世田谷区内の3000万円のマンションを区分購入したり、タンザニアへのランドバンキング投資（開発が見込まれる土地に投資し、売却益を得る手法）も行いましたね」
◆「三大欲求はお金に換えられる」という“哲学”
努力が実を結び、32歳で約3000万円まで資産を増やした山下さんがたどり着いたのが、「三大欲求はお金に換えられる」という“哲学”だ。睡眠は脳波測定の治験、食欲は試食モニター、性欲は“オトナのお店”のレビュー執筆で、彼の欲求はすべてカネに換わる。
「多い月で20万円は稼げますね。今は本業と副業の収入を合わせ計60万円ほどを投資に回してます。もちろんこの取材の謝礼も投資に回しますよ」
圧倒的な入金力を背景に分散投資で地盤を固め’22年からは先物取引で攻めの運用もスタート。現在の4億円に到達した。しかし、全てが順風満帆だったわけではない。独身時代、デートで1円単位の割り勘を求め、女性にドン引きされてきた山下さん。その価値観を唯一受け入れてくれたのが海外ルーツの妻だ。
「最近は水道光熱費節約のため、子どもと近所の公園の水場で体を洗うのが日課です。エアコンも使わない。猛暑日は図書館や商業施設に移動すれば、無料の涼がありますから」
ただ、さすがの妻も最近は少し冷ややかだという。
「僕は体調が悪くても病院には行かないんですが、同じく風邪をひいた子どもに薬を飲ませずにいたら妻に激怒され……反省しました（苦笑）」
◆山下さんの金銭感覚の源流は…
独特すぎる金銭感覚の源流は彼の両親の金融教育にある。
「実家が裕福な家系で、私学に通わせてもらっていたんですが、弁当は週5で冷えきった硬いサツマイモ2本だけ。担任に虐待を心配されるレベルでした。貧しさを知ることでお金のありがたみを理解させようとしてたんでしょうね」
山下家の教えは、我が子へと受け継がれようとしている。
「子どもには、映画やドラマの“赤ちゃんモデル”をさせて月3万円ほど稼がせています。1歳でも時間をお金に換えられる。自立して生き抜く強さを覚えさせたいんです」
なぜこれだけの資産がありながら続けるのか。少しの間ののち、彼はこう答えた。
「楽しくないし、自分でもおかしいとわかっています。でも、やめられない。この生活そのものにゲーム性を感じてしまっているのかもしれません。目標は、資産20億円ですね」
この男のゲームに「クリア」はなさそうだ。
※2026年6月23・30日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［［1億貯める］家計術］―
◆山下家の総資産は4億円
3人家族（山下夫妻、1歳の息子1人）
家賃 10万円
水道光熱費 6000円
※楽天ポイントで支払い 実質0円
通信費 5000円
※楽天ポイントで支払い 実質0円
教育費 0円
食料品 2000円
日用品 0円
医療費 1500円
交際費 1500円
5000円以内で毎月変動
都内の不動産会社で営業職として働く年収700万円の山下康太さん（仮名・40歳）。共働きの妻と合わせて世帯年収1100万円になる山下家の総資産は4億円に達する。
「資産形成のきっかけは、約15年前に知人から勧誘された生命保険です。最初は儲け話に全部飛びついて、結果は負け続き。30歳まで資産は100万円台の横ばいでした」
転機はコロナ禍。休業により歩合制の手取りが激減した。
「『このままじゃ路頭に迷う』と危機感を抱き、家計を徹底的に見直したんです」
◆生活費は最も多い月で5000円
究極の支出削減を掲げ、自治体やNPOが行う炊き出しや子ども食堂など支援情報を調べ上げ、ノートにまとめた。
「食費はもちろん、子どものおむつなど日用品もほぼすべて支援で賄っていました。当時の固定費を除く月の生活費は、最も多い月で5000円と決めていましたから」
浮いたカネは全て投資に。そのリスク回避も心がけた。
「資金の投入先は投資信託やREIT（不動産投資信託）など、分散投資を徹底しました。世田谷区内の3000万円のマンションを区分購入したり、タンザニアへのランドバンキング投資（開発が見込まれる土地に投資し、売却益を得る手法）も行いましたね」
◆「三大欲求はお金に換えられる」という“哲学”
努力が実を結び、32歳で約3000万円まで資産を増やした山下さんがたどり着いたのが、「三大欲求はお金に換えられる」という“哲学”だ。睡眠は脳波測定の治験、食欲は試食モニター、性欲は“オトナのお店”のレビュー執筆で、彼の欲求はすべてカネに換わる。
「多い月で20万円は稼げますね。今は本業と副業の収入を合わせ計60万円ほどを投資に回してます。もちろんこの取材の謝礼も投資に回しますよ」
圧倒的な入金力を背景に分散投資で地盤を固め’22年からは先物取引で攻めの運用もスタート。現在の4億円に到達した。しかし、全てが順風満帆だったわけではない。独身時代、デートで1円単位の割り勘を求め、女性にドン引きされてきた山下さん。その価値観を唯一受け入れてくれたのが海外ルーツの妻だ。
「最近は水道光熱費節約のため、子どもと近所の公園の水場で体を洗うのが日課です。エアコンも使わない。猛暑日は図書館や商業施設に移動すれば、無料の涼がありますから」
ただ、さすがの妻も最近は少し冷ややかだという。
「僕は体調が悪くても病院には行かないんですが、同じく風邪をひいた子どもに薬を飲ませずにいたら妻に激怒され……反省しました（苦笑）」
◆山下さんの金銭感覚の源流は…
独特すぎる金銭感覚の源流は彼の両親の金融教育にある。
「実家が裕福な家系で、私学に通わせてもらっていたんですが、弁当は週5で冷えきった硬いサツマイモ2本だけ。担任に虐待を心配されるレベルでした。貧しさを知ることでお金のありがたみを理解させようとしてたんでしょうね」
山下家の教えは、我が子へと受け継がれようとしている。
「子どもには、映画やドラマの“赤ちゃんモデル”をさせて月3万円ほど稼がせています。1歳でも時間をお金に換えられる。自立して生き抜く強さを覚えさせたいんです」
なぜこれだけの資産がありながら続けるのか。少しの間ののち、彼はこう答えた。
「楽しくないし、自分でもおかしいとわかっています。でも、やめられない。この生活そのものにゲーム性を感じてしまっているのかもしれません。目標は、資産20億円ですね」
この男のゲームに「クリア」はなさそうだ。
※2026年6月23・30日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［［1億貯める］家計術］―