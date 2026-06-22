「煽られて挙げるものではない」ライブで手を挙げさせるバンドはダサい？これが現実のビジネススタイル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社ヒライ企画代表取締役でロックバンド「juJoe」のボーカル・ギターを務める平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【煽り】ムリヤリ客に手を挙げさせるバンドはダサいの？｜バンドマン目線での本音を暴露【後ろまで見えんぞー！】」を公開した。動画では、ライブ中に観客へ手を挙げるよう煽るバンドは「ダサい」のかというテーマについて、事業者側と消費者側の視点の違いから持論を展開している。



発端は、平井氏の友人であるジョン氏が、ライブで手を挙げさせる煽りをするバンドに対し「煽られて挙げるものではなく、音楽が心に響いた時に自ずと挙がるもの」と否定的な見解を示したこと。これに対し平井氏は、ジョン氏の意見は「非常に消費者脳になっている」と指摘する。バンド側は音楽を提供する事業者であり、ライブの一体感を高め、ファンに届けるためのサービスとして煽りを取り入れていると説明。アパレル店員が売上を伸ばすために客に声をかけるのと同じく、結果を出すためのビジネススタイルの一つであると語る。



また平井氏は、人気漫画「ONE PIECE」の感動的なシーンを例に挙げ、泣かせようとする演出を嫌う人がいる一方で、多くの人がそのデザインを楽しんでいると解説。バンドの煽りも、市場の反応を見てアジャストしていくマーケティングの一環であり、単なる押し付けではないとその構造を紐解いた。さらに、自身が過去に活動していたバンド「QOOLAND」の楽曲での振り付け誕生秘話にも言及。当初は踊らせる意図はなかったものの、曲のテンポに観客が応えてくれた結果、定着していったという偶然の産物であったことを明かした。



最後に平井氏は、バンドが狙いたい成果やマーケティングの意図を理解せずに一蹴するのではなく、「1つリスペクトを持って見てもらうと見方が面白くなる」と提言。目に見える演出の裏にある事情や工夫に目を向けることで、音楽ライブの楽しみ方がさらに広がると視聴者にメッセージを送った。