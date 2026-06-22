真似したい！たった2万5千円で行けるベトナム・フーコック島とカンボジアの絶景を満喫する1週間旅

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「超激安カンボジア一週間の旅」を公開しました。出演者のヒロさんが、ベトナムのフーコック島からカンボジアへ渡り、激安航空券や陸路を駆使して東南アジアを満喫する様子が収められています。



旅の始まりは香港経由のフライトからスタート。片道たったの2万5千円という激安航空券を利用し、ベトナム最大のリゾート地・フーコック島へと向かいます。島内ではベネチアをモチーフにした観光施設「グランドワールド」を散策し、透き通った鶏ガラスープが特徴の鶏肉入りフォー「フォーガー」や地元ビールを楽しむ様子が紹介されています。



その後、荒れ狂う海をフェリーで渡り、ハティエンの国境ゲートからカンボジアへ。ビザの二重払いというハプニングに見舞われながらも無事に入国を果たします。首都プノンペンでは王宮や、街の名前の由来となった標高27メートルの寺院「ワット・プノン」を巡り、朝食にはココナッツミルクとカレーペーストを混ぜたカンボジアを代表する料理「アモック」を堪能しました。



プノンペンからシェムリアップへ向かう陸路の途中では、東南アジア最大の湖・トンレサップ湖に立ち寄ります。「家ごと湖に浮かべる」という生活スタイルを選んだ人々の水上コミュニティには、市場や学校、病院までもが存在し、世界でも珍しい水上村のリアルな日常が映し出されました。旅の締めくくりには世界遺産アンコールワットへ足を運び、ヒンドゥー教の神ヴィシュヌを祀るために建てられた壮大な宗教建築や緻密な彫刻を巡っています。



動画の最後で、ビザのトラブルなどを振り返り「旅行は多少のトラブルがあった方が印象に残る気がします」と心境を語ったヒロさん。費用を抑えながらも現地の文化や歴史に深く触れる充実した旅の様子は、東南アジア旅行を計画する際のヒントになりそうです。



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