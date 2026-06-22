「生徒は黙って言うこと聞いていればいい時代じゃない」元教師が明かす学校教育のこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

静岡の元教師すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「どんな高校がほしいか？中高生1000人に聞いてみた回答10連発！」を公開した。動画では、自身がInstagramを通じて中高生にアンケートを実施し、1000件以上の回答から見えてきた「今の若者が求める理想の学校像」について、独自の視点で解説している。



すぎやま氏は、現在の中高生がどのような学校教育を求めているのかをリアルに把握するため、SNSで意見を募った。「学食が美味しい高校」や「制服のカラバリが多い」といった学生らしい意見に加え、「校則が緩くてバイトOKの高校」や「いじめのない学校」といった、現代の学校環境に対する切実な声も数多く寄せられたと紹介する。



また、「生徒の声を反映してくれる学校」という意見を取り上げ、従来の学校がルールを理由に生徒の意見を退けてきた現状を指摘。「今の時代、もう生徒は黙って言うこと聞いてればいいんだよっていう時代じゃないから」と語り、これからの学校運営は生徒の声をしっかりと反映させるべきだと力説した。



さらに、「ボーダーレスな学校」という回答に触れ、LGBTQや発達障害、不登校経験者、国籍などを問わず、誰もが受け入れられる環境の重要性を強調。全日制の一斉授業では一人ひとりのペースに合わせにくいと述べ、「今まで王道の道を通ってきた子ばっかりじゃない。そうじゃない子の方が王道だから」と、多様性を尊重する教育の可能性について言及した。



そして、最も多かった回答として「個性を伸ばせる学校」を挙げ、画一的な授業の中で評価されない得意分野や才能を持つ生徒たちが、現状のシステムに疑問を感じていると分析。最後には、自身が群馬県で設立を目指している高校について触れ、寄せられた生徒たちの声を本気で取り入れ、行動で信頼を勝ち取っていく姿勢を見せて動画を締めくくった。