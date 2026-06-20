　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ 　76.9倍 ( 　538)　　1259　(　-6.5 )　
２. <1401> エムビーエス　東証Ｇ 　50.3倍 ( 　603)　　1321　(　+3.0 )　
３. <4918> アイビー　　　東証Ｓ 　24.5倍 ( 　589) 　　288　( +11.2 )　
４. <170A> ＳＭＴ好配当　東証Ｅ 　17.9倍 ( 　394)　　3149　(　+4.5 )　
５. <5867> エスネット　　東証Ｇ 　17.8倍 (　　89)　　1225　( +10.7 )　
６. <6548> 旅工房　　　　東証Ｇ 　17.3倍 ( 1,157)　　　97　(　-4.9 )　
７. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　13.6倍 ( 　585) 　　103　( +19.8 )　
８. <6343> フリージア　　東証Ｓ 　13.0倍 ( 　923) 　　144　( +11.6 )　
９. <6561> ハナツアーＪ　東証Ｇ 　13.0倍 ( 　363) 　　918　( +20.0 )　
10. <1624> 野村機械　　　東証Ｅ 　11.5倍 ( 　748) 　91710　(　+8.1 )　
11. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ 　10.3倍 ( 1,490) 　　142　(　+6.0 )　
12. <7083> ＡＨＣ　　　　東証Ｇ 　10.0倍 (　　90) 　　916　( +22.6 )　
13. <3237> イントランス　東証Ｇ　　8.9倍 ( 　894)　　　94　( +27.0 )　
14. <6721> ウインテスト　東証Ｓ　　8.2倍 ( 1,534)　　　78　(　 0.0 )　 半導体製造装置関連
15. <3627> テクミラ　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　577) 　　274　(　+6.2 )　 人工知能関連
16. <9760> 進学会ＨＤ　　東証Ｓ　　7.6倍 ( 　367) 　　114　(　+3.6 )　
17. <2459> アウン　　　　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　520) 　　168　(　+3.1 )　 生成AI関連
18. <6776> 天昇電　　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　145) 　　266　(　+5.1 )　
19. <7048> ベルトラ　　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 1,207) 　　152　( +27.7 )　
20. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　854) 　　631　( -12.1 )　
21. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　6.7倍 ( 　958) 　　122　(　+4.3 )　 フィジカルAI関連
22. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　801) 　　554　( +30.0 )　
23. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　5.7倍 ( 1,745) 　　148　( +20.3 )　 ドローン関連
24. <3195> ジェネパ　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　442) 　　483　( +17.8 )　
25. <3926> オープンドア　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　627) 　　307　( +27.9 )　
26. <7435> ナ・デックス　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　801)　　1251　( +14.5 )　
27. <6046> リンクバル　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　355) 　　120　( +11.1 )　
28. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　5.1倍 ( 3,358)　　1009　( +42.1 )　
29. <9256> サクシード　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 2,183)　　2540　( -24.0 )　
30. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ　　5.0倍 (16,260)　　1609　( +37.3 )　 半導体製造装置関連
31. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 　749) 　　702　( +16.8 )　
32. <2923> サトウ食品　　東証Ｓ　　4.8倍 (　　96)　　7640　(　+1.1 )　
33. <2410> キャリアデザ　東証Ｐ　　4.8倍 ( 　354)　　2876　( +14.0 )　
34. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　924) 　　568　( +41.6 )　
35. <5136> トリプラ　　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 1,034)　　1692　( +21.4 )　 人工知能関連
36. <4097> 高圧ガス　　　東証Ｐ　　4.4倍 ( 　882)　　1137　(　+4.1 )　
37. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ　　4.4倍 ( 2,705)　　　91　( +59.6 )　 人工知能関連
38. <7110> クラシコム　　東証Ｇ　　4.4倍 (　　96)　　1960　(　-6.2 )　
39. <8202> ラオックス　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　198) 　　155　(　+6.9 )　
40. <9237> 笑美面　　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 　267) 　　751　( +46.7 )　
41. <554A> バトンズ　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 　480)　　1538　( +31.5 )　
42. <556A> 犬猫生活　　　東証Ｇ　　4.0倍 ( 　852)　　2120　( -29.0 )　
43. <7412> アトム　　　　東証Ｓ　　3.9倍 ( 2,112) 　　362　( -46.8 )　
44. <7875> 竹田ｉＰ　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　465) 　　887　( +19.5 )　
45. <8107> キムラタン　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　203)　　　34　(　+9.7 )　
46. <8836> ＲＩＳＥ　　　東証Ｓ　　3.7倍 ( 　200)　　　26　(　+4.0 )　
47. <189A> ＤＭカンパニ　東証Ｇ　　3.7倍 (　　70) 　　957　(　+5.2 )　
48. <7369> メイホーＨＤ　東証Ｇ　　3.7倍 ( 　110) 　　368　( -12.8 )　
49. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　3.6倍 ( 2,833) 　　574　(　+7.5 )　 人工知能関連
50. <6998> タングス　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　683)　　2353　( +24.0 )　

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