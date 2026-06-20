週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月19日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7878> 光・彩 東証Ｓ 76.9倍 ( 538) 1259 ( -6.5 )
２. <1401> エムビーエス 東証Ｇ 50.3倍 ( 603) 1321 ( +3.0 )
３. <4918> アイビー 東証Ｓ 24.5倍 ( 589) 288 ( +11.2 )
４. <170A> ＳＭＴ好配当 東証Ｅ 17.9倍 ( 394) 3149 ( +4.5 )
５. <5867> エスネット 東証Ｇ 17.8倍 ( 89) 1225 ( +10.7 )
６. <6548> 旅工房 東証Ｇ 17.3倍 ( 1,157) 97 ( -4.9 )
７. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 13.6倍 ( 585) 103 ( +19.8 )
８. <6343> フリージア 東証Ｓ 13.0倍 ( 923) 144 ( +11.6 )
９. <6561> ハナツアーＪ 東証Ｇ 13.0倍 ( 363) 918 ( +20.0 )
10. <1624> 野村機械 東証Ｅ 11.5倍 ( 748) 91710 ( +8.1 )
11. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 10.3倍 ( 1,490) 142 ( +6.0 )
12. <7083> ＡＨＣ 東証Ｇ 10.0倍 ( 90) 916 ( +22.6 )
13. <3237> イントランス 東証Ｇ 8.9倍 ( 894) 94 ( +27.0 )
14. <6721> ウインテスト 東証Ｓ 8.2倍 ( 1,534) 78 ( 0.0 ) 半導体製造装置関連
15. <3627> テクミラ 東証Ｓ 8.1倍 ( 577) 274 ( +6.2 ) 人工知能関連
16. <9760> 進学会ＨＤ 東証Ｓ 7.6倍 ( 367) 114 ( +3.6 )
17. <2459> アウン 東証Ｓ 7.3倍 ( 520) 168 ( +3.1 ) 生成AI関連
18. <6776> 天昇電 東証Ｓ 6.9倍 ( 145) 266 ( +5.1 )
19. <7048> ベルトラ 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,207) 152 ( +27.7 )
20. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 6.8倍 ( 854) 631 ( -12.1 )
21. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 6.7倍 ( 958) 122 ( +4.3 ) フィジカルAI関連
22. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 6.2倍 ( 801) 554 ( +30.0 )
23. <2667> イメージワン 東証Ｓ 5.7倍 ( 1,745) 148 ( +20.3 ) ドローン関連
24. <3195> ジェネパ 東証Ｓ 5.7倍 ( 442) 483 ( +17.8 )
25. <3926> オープンドア 東証Ｓ 5.6倍 ( 627) 307 ( +27.9 )
26. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ 5.4倍 ( 801) 1251 ( +14.5 )
27. <6046> リンクバル 東証Ｓ 5.1倍 ( 355) 120 ( +11.1 )
28. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 5.1倍 ( 3,358) 1009 ( +42.1 )
29. <9256> サクシード 東証Ｇ 5.1倍 ( 2,183) 2540 ( -24.0 )
30. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 5.0倍 (16,260) 1609 ( +37.3 ) 半導体製造装置関連
31. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 4.8倍 ( 749) 702 ( +16.8 )
32. <2923> サトウ食品 東証Ｓ 4.8倍 ( 96) 7640 ( +1.1 )
33. <2410> キャリアデザ 東証Ｐ 4.8倍 ( 354) 2876 ( +14.0 )
34. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 4.5倍 ( 924) 568 ( +41.6 )
35. <5136> トリプラ 東証Ｇ 4.5倍 ( 1,034) 1692 ( +21.4 ) 人工知能関連
36. <4097> 高圧ガス 東証Ｐ 4.4倍 ( 882) 1137 ( +4.1 )
37. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 4.4倍 ( 2,705) 91 ( +59.6 ) 人工知能関連
38. <7110> クラシコム 東証Ｇ 4.4倍 ( 96) 1960 ( -6.2 )
39. <8202> ラオックス 東証Ｓ 4.3倍 ( 198) 155 ( +6.9 )
40. <9237> 笑美面 東証Ｇ 4.2倍 ( 267) 751 ( +46.7 )
41. <554A> バトンズ 東証Ｇ 4.2倍 ( 480) 1538 ( +31.5 )
42. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ 4.0倍 ( 852) 2120 ( -29.0 )
43. <7412> アトム 東証Ｓ 3.9倍 ( 2,112) 362 ( -46.8 )
44. <7875> 竹田ｉＰ 東証Ｓ 3.8倍 ( 465) 887 ( +19.5 )
45. <8107> キムラタン 東証Ｓ 3.8倍 ( 203) 34 ( +9.7 )
46. <8836> ＲＩＳＥ 東証Ｓ 3.7倍 ( 200) 26 ( +4.0 )
47. <189A> ＤＭカンパニ 東証Ｇ 3.7倍 ( 70) 957 ( +5.2 )
48. <7369> メイホーＨＤ 東証Ｇ 3.7倍 ( 110) 368 ( -12.8 )
49. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 3.6倍 ( 2,833) 574 ( +7.5 ) 人工知能関連
50. <6998> タングス 東証Ｓ 3.5倍 ( 683) 2353 ( +24.0 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7878> 光・彩 東証Ｓ 76.9倍 ( 538) 1259 ( -6.5 )
２. <1401> エムビーエス 東証Ｇ 50.3倍 ( 603) 1321 ( +3.0 )
３. <4918> アイビー 東証Ｓ 24.5倍 ( 589) 288 ( +11.2 )
４. <170A> ＳＭＴ好配当 東証Ｅ 17.9倍 ( 394) 3149 ( +4.5 )
５. <5867> エスネット 東証Ｇ 17.8倍 ( 89) 1225 ( +10.7 )
６. <6548> 旅工房 東証Ｇ 17.3倍 ( 1,157) 97 ( -4.9 )
７. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 13.6倍 ( 585) 103 ( +19.8 )
８. <6343> フリージア 東証Ｓ 13.0倍 ( 923) 144 ( +11.6 )
９. <6561> ハナツアーＪ 東証Ｇ 13.0倍 ( 363) 918 ( +20.0 )
10. <1624> 野村機械 東証Ｅ 11.5倍 ( 748) 91710 ( +8.1 )
11. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 10.3倍 ( 1,490) 142 ( +6.0 )
12. <7083> ＡＨＣ 東証Ｇ 10.0倍 ( 90) 916 ( +22.6 )
13. <3237> イントランス 東証Ｇ 8.9倍 ( 894) 94 ( +27.0 )
14. <6721> ウインテスト 東証Ｓ 8.2倍 ( 1,534) 78 ( 0.0 ) 半導体製造装置関連
15. <3627> テクミラ 東証Ｓ 8.1倍 ( 577) 274 ( +6.2 ) 人工知能関連
16. <9760> 進学会ＨＤ 東証Ｓ 7.6倍 ( 367) 114 ( +3.6 )
17. <2459> アウン 東証Ｓ 7.3倍 ( 520) 168 ( +3.1 ) 生成AI関連
18. <6776> 天昇電 東証Ｓ 6.9倍 ( 145) 266 ( +5.1 )
19. <7048> ベルトラ 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,207) 152 ( +27.7 )
20. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 6.8倍 ( 854) 631 ( -12.1 )
21. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 6.7倍 ( 958) 122 ( +4.3 ) フィジカルAI関連
22. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 6.2倍 ( 801) 554 ( +30.0 )
23. <2667> イメージワン 東証Ｓ 5.7倍 ( 1,745) 148 ( +20.3 ) ドローン関連
24. <3195> ジェネパ 東証Ｓ 5.7倍 ( 442) 483 ( +17.8 )
25. <3926> オープンドア 東証Ｓ 5.6倍 ( 627) 307 ( +27.9 )
26. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ 5.4倍 ( 801) 1251 ( +14.5 )
27. <6046> リンクバル 東証Ｓ 5.1倍 ( 355) 120 ( +11.1 )
28. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 5.1倍 ( 3,358) 1009 ( +42.1 )
29. <9256> サクシード 東証Ｇ 5.1倍 ( 2,183) 2540 ( -24.0 )
30. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 5.0倍 (16,260) 1609 ( +37.3 ) 半導体製造装置関連
31. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 4.8倍 ( 749) 702 ( +16.8 )
32. <2923> サトウ食品 東証Ｓ 4.8倍 ( 96) 7640 ( +1.1 )
33. <2410> キャリアデザ 東証Ｐ 4.8倍 ( 354) 2876 ( +14.0 )
34. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 4.5倍 ( 924) 568 ( +41.6 )
35. <5136> トリプラ 東証Ｇ 4.5倍 ( 1,034) 1692 ( +21.4 ) 人工知能関連
36. <4097> 高圧ガス 東証Ｐ 4.4倍 ( 882) 1137 ( +4.1 )
37. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 4.4倍 ( 2,705) 91 ( +59.6 ) 人工知能関連
38. <7110> クラシコム 東証Ｇ 4.4倍 ( 96) 1960 ( -6.2 )
39. <8202> ラオックス 東証Ｓ 4.3倍 ( 198) 155 ( +6.9 )
40. <9237> 笑美面 東証Ｇ 4.2倍 ( 267) 751 ( +46.7 )
41. <554A> バトンズ 東証Ｇ 4.2倍 ( 480) 1538 ( +31.5 )
42. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ 4.0倍 ( 852) 2120 ( -29.0 )
43. <7412> アトム 東証Ｓ 3.9倍 ( 2,112) 362 ( -46.8 )
44. <7875> 竹田ｉＰ 東証Ｓ 3.8倍 ( 465) 887 ( +19.5 )
45. <8107> キムラタン 東証Ｓ 3.8倍 ( 203) 34 ( +9.7 )
46. <8836> ＲＩＳＥ 東証Ｓ 3.7倍 ( 200) 26 ( +4.0 )
47. <189A> ＤＭカンパニ 東証Ｇ 3.7倍 ( 70) 957 ( +5.2 )
48. <7369> メイホーＨＤ 東証Ｇ 3.7倍 ( 110) 368 ( -12.8 )
49. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 3.6倍 ( 2,833) 574 ( +7.5 ) 人工知能関連
50. <6998> タングス 東証Ｓ 3.5倍 ( 683) 2353 ( +24.0 )
株探ニュース