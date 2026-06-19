flumpool¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ø¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¡ÖSTAR EXTRA¡×MV¸ø³«·èÄê¡£EP¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°YouTube¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈÀ¸ÇÛ¿®¼Â»Ü¤â
flumpool¤¬¡¢6·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ø¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¡¢6·î3Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖSTAR EXTRA¡×¤ÎMV¤ò6·î24Æü22»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢6·î24Æü¤ÎMV¸ø³«Ä¾Á°¤Î21»þ¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿YouTube¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈÀ¸ÇÛ¿®¤¬¡¢flumpool¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ MV¥³¥á¥ó¥È
¡ÖSTAR EXTRA¡×¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±±ó¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢
µÕ¤ËÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤ä¡¢²»³Ú¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢flumpool¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢
³§¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖSTAR EXTRA¡×
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://a-sketch-lab.lnk.to/flumpool_star-extra
ºî»ì¡§»³Â¼Î´ÂÀ / ºî¶Ê¡§ºå°æ°ìÀ¸ / ÊÔ¶Ê¡§²Ö°æÎÊ
◾️¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ø¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡Ù
2026Ç¯6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://umusic.jp/flumpool-kokokaranouta
CDÍ½Ìó¡§https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_kokokara-no-uta
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
Àè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖSTAR EXTRA¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿·¶Ê3¶Ê¤È¡Ö¥¹¥Î¥¦¥´¡¼¥¹¥È¡ÊSpecial ver.)¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¼ýÏ¿
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖSTAR EXTRA¡×
URL¡§https://a-sketch-lab.lnk.to/flumpool_star-extra
[Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
flumpool Spring Session ¡Á¤µ¤¯¤éÁ°Ìë¡Á
01.¥×¥í¥í¡¼¥° ¡Áflumpool Spring Session¡Á
02.¾Ú
03.¤Á¤¤¤µ¤ÊÆü¡¹
04.º£Ç¯¤Îºù
¢¨UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¥¹¥Î¥¦¥´¡¼¥¹¥È (Special ver.) Music Video
¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray)
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZCS-59001
¡¦²Á³Ê¡§\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦2D¥±¡¼¥¹
¡¦8P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¡Öflumpool Hall Tour 2026¡×CDÉõÆþÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ
¢¨Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î24Æü(¿å) 0:00 ¡Á2026Ç¯7·î7Æü(²Ð) 23:59
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦NeSTREAM LIVE±ÇÁü»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ
¢¨»ëÄ°´ü´Ö¡§2029Ç¯6·î23Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¢ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZCS-50001
¡¦²Á³Ê¡§\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦P¥±¡¼¥¹
¡¦8P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¡Öflumpool Hall Tour 2026¡×CDÉõÆþÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ
¢¨Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î24Æü(¿å) 0:00 ¡Á2026Ç¯7·î7Æü(²Ð) 23:59
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬ Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
£UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray+GOODS)
¡¦ÉÊÈÖ¡§PDCK-5001
¡¦²Á³Ê¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦2D¥±¡¼¥¹
¡¦8P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¡Öflumpool Hall Tour 2026¡×CDÉõÆþÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ
¢¨Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î24Æü(¿å) 0:00 ¡Á2026Ç¯7·î7Æü(²Ð) 23:59
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦NeSTREAM LIVE±ÇÁü»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ
¡¡ ¢¨»ëÄ°´ü´Ö¡§2029Ç¯6·î23Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡¦GOODS
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡×¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
01.¤³¤³¤«¤é¤Î¡Ö¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¡×
02.¤³¤³¤«¤é¤Î¡Ö¥é¥²¥Ã¥¸¥Ù¥ë¥È¡×
03.¤³¤³¤«¤é¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
¢§NeSTREAM LIVE
Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥¢¥×¥ê¾ÜºÙ¡§https://nestreamlive.radius.co.jp/
¢§¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Ê3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÊÞ¤Î¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ìÉôÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãflumpool tour 2026 ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡×¡ä
2026Ç¯
9·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
OPEN 17:30 / START 18:30
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888¡Ê11:00¡Á18:00¡ËÆü½ËµÙ https://kyodo-osaka.co.jp
9·î18Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ä
OPEN 18:00 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¡ãÂÐ¥Ð¥ó¡ä
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
9·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§GIP
https://www.gip-web.co.jp/t/info¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à)
https://www.gip-web.co.jp
10·î3Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21 Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡ãÂÐ¥Ð¥ó¡ä
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
10·î4Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21 Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ä
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
TEL¡§052-320-9100¡Ê·î¡ÁÆü12:00¡Á18:00¡Ë
https://www.sundayfolk.com
10·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§BEA
092-712-4221¡ÊÊ¿Æü 12:00¡Á16:00¡Ë
http://www.bea-net.com/
10·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§YUMEBANCHI(¹Åç)
TEL¡§082-249-3571¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
https://www.yumebanchi.jp
11·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¡¡¡ãÂÐ¥Ð¥ó¡ä
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
11·î8Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¡¡¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ä
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://www.diskgarage.com
¡ã·ô¼ï / ÎÁ¶â¡ä
»ØÄêÀÊ¡§¡ï8,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡§¡ï8,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.universal-music.co.jp/jp/flumpool-kokokaranouta/#tour
¢¨¡Øflumpool tour 2026¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î²Î¡×¡Ù¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÁÒÀ¿»Ê ¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¦¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Åù¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE