Homecomings、9月開催の東名阪クアトロツアー＜many shapes, many echoes＞対バンゲストにリーガルリリー、The Novembers、DYGL、iVy出演決定
Homecomingsが、毎年恒例の東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー＜many shapes, many echoes＞の対バンゲストを発表した。
9月6日の大阪・梅田クアトロ公演にはリーガルリリー、9月12日の愛知・名古屋クアトロ公演はThe Novembers、9月23日の東京・渋谷クアトロ公演にはDYGLとiVyの出演が決定した。
チケットは、6月19日19時よりオフィシャル3次先行受付が開始。なお、学割チケットの販売も実施される。
◾️＜Homecomings presents『many shapes, many echoes』＞
2026年9月6日（日）大阪・梅田 CLUB QUATTRO
出演：Homecomings ゲスト：リーガルリリー
2026年9月12日（土）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
出演：Homecomings ゲスト：The Novembers
2026年9月23日（水・祝）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
出演：Homecomings ゲスト：DYGL, iVy
▼チケット
前売（スタンディング）：一般 6,000円（税込）/ 学割 4,500円（税込）
※別途入場時1ドリンク
※4歳以上チケット必要
※学割チケット：入場時に学生証提示必須
オフィシャル3次先行予約受付（全国）
[受付期間] 6月19日（金）19:00〜6月29日（月）23:59
https://w.pia.jp/t/homecomings-quattro26/
◾️『“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』
2026年3月18日（水）配信リリース
配信URL：https://Homecomings.lnk.to/aquariumlive
01 Blue Hour
02 HURTS
03 luminous
04 euphoria / ユーフォリア
05 every breath
06 Drowse
07 recall(I’m with you)
08 Shadow Boxer
09 ghostpia
10 slowboat
11 Air
12 LIGHTS
13 US / アス
14 blue poetry
15 angel near you
関連リンク
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