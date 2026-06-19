この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」が「【週末大雨】西～北日本で局地的に雨量増加 100ミリ超の所も｜大雨情報 #マニアック天気 #大雨 #警報級大雨」を公開した。動画では、気象予報士の松浦悠真が、今週末にかけて西日本から北日本にかけての広い範囲で予想される大雨のメカニズムや、警戒すべき地域について最新の気象情報を解説している。



19日正午の実況天気図では、梅雨前線が大陸から東シナ海を通り、日本の南海上へ停滞している。九州南部付近ではすでに雨雲が組織化し、雨足が強まっている状況だ。予想天気図によると、前線上の低気圧が発達しながら朝鮮半島付近を進むため、西日本では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるという。松浦は20日の気象状況について、南西からの風が40ノット以上と強まり、相当温位345ケルビン以上の強い暖湿流が流入すると指摘した。このため、風がぶつかりやすい山の西側や南西側の斜面で雨量が多くなりやすく、継続的に激しい雨が降る恐れがある。東日本の太平洋側でも別の小低気圧が発生する影響で、局地的な大雨が予想されると語った。予想される48時間降水量は、東北南部から九州にかけての広い範囲で50ミリ以上、所々で100ミリ以上に達する見込みだ。さらに「組織化をしてきた場合はもっと雨量が多くなるかもしれない」と述べ、局地的な風の収束に伴う雨雲の発達へ警戒を促した。



警報級の大雨となる可能性については、19日夜に北海道や東北、関東甲信で高まるほか、20日後半から21日にかけては北陸や東海でも注意が必要だ。西日本は20日を中心として中程度の可能性となっている。松浦は今回の雨の降り方について、「降るところでは降る、降らないところはそんなに降らない」と分析している。局地的に激しい雨が降り、雨量が多くなる恐れがあるため、雨雲レーダーなどを参考にしながら、最新の気象情報を確認して「最善の行動をとるようにしていただきたい」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。