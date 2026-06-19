東京ディズニーリゾート パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の2階にある「味処 季布や」にて、夏季限定のおすすめコース「季焔（きえん）」が提供されています。

ふっくらとした艶、香ばしい皮目、凝縮した旨みを引き出す炭火焼きの技法”原始焼き”で仕上げるメイン料理をはじめ、夏の味覚を存分に堪能できる特別なコース。

さっそく紹介していきます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「味処 季布や」おすすめコース「季焔（きえん）」

提供期間：2026年6月1日〜8月31日

価格：10,000円（税込）

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ 2階「味処 季布や」

＜お品書き＞

八撰冷製仕立て：北海道産白とうもろこしのすり流し炭火：新潟県産八色椎茸 夏のおやさい 燻製と麹で仕上げた氷室豚造り：料理長おすすめ盛り合わせ 藻塩と甘露醤油季焔焼：鮎の塩焼き 蓼酢、黒毛和牛サーロインと鰻 牛蒡食事：冷や汁仕立て 鯵の焼きおにぎりデザート

「味処 季布や」は、海・山の幸と旬を味わう、大人だけの至福の隠れ家的な和食レストラン。

カウンター中央にある焼き場で、厳選した季節の旬の食材を炭火焼きの技法”原始焼き”で仕上げて提供しています。

今回提供される「季焔（きえん）」は、炎と向き合い、素材と向き合う「季布や」自慢の炭火焼きを存分に堪能できる夏季限定のおすすめコース。

北海道産白とうもろこしのすり流しや、炭火香る新潟県産八色椎茸など、旬の味わいを楽しめるメニューも楽しめます。

季布やの八撰

鱧とトマトの梅土佐酢和え蒸し鮑柔らか煮炭香る串焼き玉蜀黍かき揚げ穴子寿司水雲酢とろろ夏野菜のオランダ煮海老田楽本日の前菜二種

コースの始まりを華やかに彩る「八撰」は、今この瞬間しか味わえない「海・山の幸」の季節食材を盛り込んだ「季布や」自慢の前菜です。

「鱧とトマトの梅土佐酢和え」や「玉蜀黍（とうもろこし）かき揚げ」など、夏の食材と五味が織りなす極上のハーモニーが楽しめます。

かわいいお品書きを見ながら、盛りだくさんの前菜を少しずつ味わうことができます。

冷製仕立て

涼やかな氷の敷かれた器で提供される「北海道産白とうもろこしのすり流し」は、トウモロコシの自然な甘みが引き立つ冷製スープ。

造り

お造りは、料理長おすすめの新鮮な魚介の盛り合わせを、こだわりの藻塩と甘露醤油でさっぱりといただきます。

炭火

「炭火」では、新潟県産八色椎茸やピーマン、パプリカ、トウモロコシといった「夏のおやさい」と、燻製と麹で仕上げた「氷室豚」が香ばしい大きな串焼きで提供されます。

素材の旨みを引き出す炭火の香りが食欲をそそる一品です。

季焔（きえん）焼

コースのメインとなる「季焔焼」は、「鮎の塩焼き 蓼酢」と、「黒毛和牛サーロインと鰻 牛蒡」の豪華な一皿。

炭火の遠赤外線で中からゆっくり火を通していく”原始焼き”の技法を用いることで、水分を閉じ込めてふっくらと仕上がります。

余分な脂と臭みを落として旨味を最大限に引き出した、こだわりの焼き物が堪能できます。

6月の鮎は骨が柔らかく、そのままいただけるくらいの仕上がりに。

黒毛和牛サーロインと鰻は甘辛いタレでいただきます。

食事

お食事は、夏に嬉しい「冷や汁仕立て 鯵の焼きおにぎり」

香ばしく焼き上げられた鯵の焼きおにぎりに、急須からたっぷりの出汁をかけていただきます。

茗荷や胡瓜の爽やかな風味がアクセントになり、暑い夏でもさらさらと美味しくいただけます。

デザート

食後には、涼やかな器に盛られたわらび餅などのデザートが提供されます。

夏限定のドリンクメニュー

「味処 季布や」では、お食事と一緒に楽しみたい期間限定ドリンクもラインナップ。

夏柑レモネード（ノンアルコール）

価格：1,200円（税込）

期間：2026年6月1日〜8月31日

瀬戸内レモンレモネードベースに、果肉入りのオレンジソースをアクセントに仕上げた甘酸っぱいフルーティーなノンアルコールカクテル。

爽やかなソーダ割りにスライスレモンとローズマリーがトッピングされており、見た目にも涼しげな一杯です。

季の美 京都ドライジン（ジン・ソーダ／ジン・トニック）

価格：各1,400円（税込）

“四季の美しさ”に着想を得たジン「季の美」を使用したジン・ソーダやジン・トニック。

瑞々しい柚子のアロマや山椒の香りが和のフレーバーにうまく溶け込み、フィニッシュにかけてジンジャーや玉露のほのかな風味が顔を出します。お料理との相性も抜群です。

炎と向き合い、素材の旨みを引き出した”原始焼き”と、夏の味覚を心ゆくまで楽しめる特別なコース。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「味処 季布や」おすすめコース「季焔（きえん）」の紹介でした☆

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