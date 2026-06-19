この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【ルウ1個で1人前】豚キムチが旨い！病みつきバクダンカレー！」を公開しました。人気企画の「ルウ1個で1人前」シリーズから、豚キムチとカレーの良いとこ取りをした、食欲をそそる一品の作り方を紹介しています。



動画では、フライパンでにんにくと豚バラ肉、たっぷりの野菜やキムチを炒める工程からスタート。豆板醤を加えてスパイシーに仕上げていきます。



調理のハイライトはカレールウの溶かし方です。キャベツがしんなりしたところでフライパンの中央にスペースを空け、火を消してからルウを置きます。「刻まなくても、これで溶ける」という通り、余熱を利用してルウを手軽に溶かすテクニックが披露されています。



ルウが溶けたら水や調味料を加えて沸かし、最後にもやしを加えてサッと火を通せば出来上がりです。「がっつり濃いめのバカな味」「この1皿で、米2合イケる」と太鼓判を押すバクダンカレーが完成しました。



白飯はもちろん、ビールのお供にもぴったりなパンチの効いた一皿。今夜の献立に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・サラダ油 適量

・にんにくスライス 適量

・豚バラ肉スライス 100g

・玉ねぎスライス 1/4個分

・ざく切りキャベツ 100g

・キムチ 50g

・豆板醤 小さじ1

・カレールウ（辛口） 1個

・砂糖 小さじ1

・オイスターソース 小さじ1

・水 150cc

・もやし 100g

・小ネギ 適量



［作り方］

1. フライパンにサラダ油をひき、にんにくスライスを炒めて軽く色をつける。

2. 豚バラ肉スライスを加えて強火で炒める。後で野菜と炒めるため、表面の色が変わる程度で留める。

3. 玉ねぎ、キャベツ、キムチ、豆板醤を加えてさらに炒める。

4. キャベツがしんなりしてきたらフライパンの中央にスペースを空け、一度火を止める。

5. 空けたスペースにカレールウを置き、余熱を利用してルウをぐりぐりと溶かす。

6. ルウがしっかり溶けたら、砂糖、オイスターソース、水を加える。

7. 再度火をつけて沸かしながら全体を混ぜ合わせる。

8. グツグツと沸いてきたら、もやしを加えてサッと火を通す。

9. 皿に盛り付け、彩りに小ネギを散らして完成。