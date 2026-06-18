「個人的には日本食が世界一」初来日のフランス人旅行者が驚愕した東京の絶景パノラマとディープな居酒屋文化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「60階から日本の景色を見たフランス人が驚愕！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。空港で出会ったフランスからの旅行者に無料の観光案内を提案し、地上240メートルからの絶景やディープな日本の居酒屋文化を堪能する様子が収められている。



同チャンネルは、日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、観光案内と宿泊先までの送迎を無料で行う企画を展開している。今回は、フランスから初来日した青年と、日本滞在経験があり日本語を流暢に話せる青年の2人組を車に乗せて東京を巡ることになった。車内では日本食の話題で盛り上がり、日本滞在経験のある青年が「個人的には日本食が世界一だと思ってるよ」と語る場面もあった。



一行はまず、池袋のサンシャイン60展望台「てんぼうパーク」へ向かった。エレベーターで一気に地上240メートルの60階へ上がると、目の前に広がる東京の大パノラマに初来日の青年は驚愕。驚きを表すフランス語「ウィッシュ！」を連発し、「エッフェル塔もいいんだけど、こっちの方が好きだよ」と大興奮の様子を見せた。



その後、ディープな飲み屋街として知られる赤羽へ移動し、お化け屋敷をコンセプトにした風変わりな「幽霊居酒屋」に足を踏み入れた。不気味な骸骨や仕掛けに驚きつつも、店内で流れる音楽に合わせて肩を揺らし、すっかり打ち解けた雰囲気に。また、フランスではお茶とお酒を一緒に飲む習慣がないため、初めて口にする緑茶ハイやほうじ茶ハイに「ただのお茶って感じでびっくりだよ」と驚きの声を上げた。



さらに大衆酒場へハシゴし、ユッケや自家製つくね、鶏そぼろだし巻き卵などを味わうと、「デリシュー！（美味しい）」と絶賛。フランスのバー文化との違いを語り合いながら、日本の居酒屋スタイルを満喫した。



最後は視聴者から寄せられたお土産を2人に手渡し、宿泊先の近くまで送り届けて別れを告げた。偶然の出会いから始まり、絶景や未知の味覚を共に体験した一日を通じ、国境を越えた温かい絆と「おもてなし」の心が伝わる動画となっている。