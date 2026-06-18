意外と知らない「すぐ機嫌を損ねる人」の心理とは？周りを支配する不機嫌の正体と今日からできる対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【一撃で解決】不機嫌で周りを支配する人の心理と対処法3選／簡単に無力化できます！」を公開した。身近にいる「すぐ機嫌を損ねる人」の隠された心理と、その影響を無力化するための具体的な対処法を解説している。



Ryotaはまず、すぐ機嫌を損ねる人の心理状態について「何でも自分の思い通りにしたい」「他人に機嫌を取って欲しい」「譲ることができない」「神経症的な自尊心を持っている」という4つの観点から分析する。こうした行動の根底には、自己中心性の高さや精神年齢の低さがあると指摘。「自分が困っているから助けてほしい」というサインを、言葉ではなく不機嫌や無視といった形で表現しているのだという。



また、ストレスや不安を自力で解消できず、周囲に「自分を元の状態に戻してほしい」と要求する心理も解説。「自分で自分の機嫌を取れないんです」と語り、不機嫌を撒き散らすことで他人に問題を解決させようとしていると述べる。さらに、自分の価値（仕事など）に過敏になり、他の予定が入ると激怒する「神経症的な自尊心」の厄介さにも言及した。



後半では、こうした人物への具体的な対処法を3つ提示する。1つ目は「相手の機嫌を取らず、その場を離れる」ことだという。機嫌を取ってしまうと、相手は「機嫌を損ねれば自分の思い通りになるって学習するんです」と警鐘を鳴らす。2つ目は、運動などを通じて「相手のストレス耐性を高める」アプローチ。3つ目は、「細かくルールを決める」ことで、個人の努力ではなく仕組みを変える方法を提案した。



すぐ機嫌を損ねる人の態度は、実は甘えや自己解決能力の低さからくるものだった。相手の不機嫌に迎合するのではなく、適切な距離を保ち仕組みで対応することが、人間関係のストレスを軽減する鍵となる。