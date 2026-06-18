アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は、日本時間18日朝、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。

トランプ大統領「（覚書は）署名済みだ ベルサイユで署名した」

トランプ大統領は日本時間18日朝、G7サミットで訪れていたフランスで、戦闘終結に向けた覚書に署名しました。

一方、イランメディアも、ペゼシュキアン大統領が遠隔で電子署名したとして画像を公開しました。

覚書によると、焦点となっていた核開発をめぐっては、イランが核兵器の開発や調達を行わないことを確認した上で、濃縮ウランを希釈処理することで合意したということです。

アメリカ政府高官は「大きな勝利だ」とした一方、イランの外務省報道官は「イランにとって受け入れられない条件は濃縮ウランの国外移送だった」とし、双方が自らの要望が通ったと強調している形です。

一方、ホルムズ海峡については直ちに封鎖を解除し、イランが60日間は通航料を徴収せず、その後の管理は周辺国と協議するとしています。イランの外務省報道官は「ホルムズ海峡を管理する仕組みを策定中だ」とし、サービス料を徴収する考えを示しているということです。

覚書の署名は19日に スイス で行われる予定でしたが、 アメリカ メディア は外交関係者の話として、 ホルムズ海峡 の通航再開を早めるために予定が前倒しされた可能性があると伝えています。