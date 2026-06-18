セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「冷たい状態でおいしい」つゆ・スープを追求し、独自の製法で仕上げた新商品「冷かけ」シリーズの麺3商品を6月23日から順次、発売します。

【画像】ぷりぷりの海老！ 豚しゃぶ！ 「冷製パスタ」シリーズもおいしそう！ 新商品6種を全部、見る！

同社によると、猛暑日が増えるなど厳しい暑さが続く夏に、手軽に涼を感じられる食事への関心が高まっているといい、暑い日にも食べ進めやすく、冷たいつゆ、スープのおいしさをしっかり楽しめる夏の新定番商品として本シリーズを開発したということです。冷たい状態でもスープやだしの香り、旨（うま）みを感じやすい「香る旨みつゆ」を追求し、器いっぱいに注がれたつゆとスープの涼やかさが見た目にも伝わる透明容器での販売となっています。

「冷かけ」シリーズは、「香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん」（464円、以下、税込み）、「香る旨みつゆ 冷かけはまぐり塩ラーメン」（583円）、「香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば」（626円）がラインアップされています。

また、セブン−イレブン・ジャパンは「冷製パスタ」シリーズを刷新し、容器を丸型に変更。同日から、もちもちの麺、ぷりぷりの海老（エビ）、トマトの酸味が楽しめる「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」（645円）も販売。さらに6月24日から、一部地区を除く全国で「冷製パスタ ツナと大根おろし和風ソース」（496円）、関東の一部で「冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢」（572円）も登場します。

※消費税は8％で計算しています。