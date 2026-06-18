この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【スズキさんやりすぎ!】新型ハスラー タフワイルド納車試乗! 250万円以下でこの装備はライバル絶望?! 走りや乗り心地･運転支援も進化! こりゃ売れるわ… SUZUKI HUSTLER 2026」と題した動画を公開した。新型ハスラー タフワイルド ターボモデルの納車直後のファーストインプレッションを通じ、マイナーチェンジによる劇的な進化と圧倒的なコストパフォーマンスを解説している。



動画では、新たに納車されたハスラー タフワイルド ターボ（2WD）に乗り込み、市街地から高速道路まで幅広く試乗。ワンソク氏は購入の最大の決め手として「ついにハスラーにも電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドがついた」点を挙げ、これだけでも買う価値があると高く評価した。



走り出した第一印象を「かなり骨太」と表現し、ステアフィールの良さや、前モデルで指摘されていた後席の突き上げ感が解消されているのを実感。事前に試乗したNAモデルと比較し、街中ではNAでも十分としつつも「踏んだときの加速はターボとは比にならない」と語り、約7.8万円の価格差を考慮すればターボモデルを選ぶべきだと推奨している。



また、プレスリリースには大々的に書かれていないマニアックな進化点にも着目。最新のデュアルセンサーブレーキサポートIIの採用に伴う運転支援システムの向上や、エンジンアンダーカバー追加による静粛性の向上など、目に見えない部分の熟成を「最近のスズキの車は本当に良い」と絶賛。さらに、この価格帯の軽自動車としては珍しいブラインドスポットモニターの完備にも驚きの声を上げた。



ステアリングヒーターなどの一部装備が非搭載である欠点には触れつつも、200万円台前半で手に入る充実の安全装備と走行性能を踏まえれば十分に妥当だと結論付けた。細部まで徹底的に熟成された新型ハスラーは、軽SUVを検討するユーザーにとって見逃せない最有力候補となりそうだ。