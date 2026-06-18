山田孝之＆ぼる塾・田辺智加ら『パンの赤ちゃん』続投 新キャラ＆声優キャスト一挙解禁【キャラクター一覧＆コメントあり】
カンテレ・フジテレビ系全国ネット『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30）内で4日から始まるアニメ『パンの赤ちゃん』の新キャラクター＆声優キャストが一挙解禁された。
【動画】新キャラクター＆声優解禁！第２弾ティザー映像
“アナタの週末を楽しくするお手伝い！”をコンセプトに、最新トピックスをお届けする生活情報バラエティー。その番組内でレギュラー放送するオリジナルアニメ『パンの赤ちゃん』は、無知で、臆病で、時に勇敢な“パンの赤ちゃん”による日常の大冒険を描く。
2024年12月公開の前作からの続投キャラクターに加え、新たに4匹の“クリームパンの赤ちゃん”が仲間入り。個性豊かな11キャラクターが公開された。さらに、公式YouTubeではティザー映像第2弾が解禁され、メインキャラクターとなる“クリームパンの赤ちゃん”4匹がおしゃべりするシーンが初公開された。
新登場する4匹のクリームパンの赤ちゃんたちを揺楽瑠香、高山璃子、辻凪子、サンテナが演じる。またカメパンの赤ちゃんを高橋蒔、ホ・クロワッサンを土居志央梨、カラスを岩崎裕介、アリをKOPERUが声優を務める。
【登場キャラクター（声優キャスト）】
アグネス （揺楽瑠香 / 南極）
ビリー （高山璃子）
チョモランマ （辻凪子）
デデン （サンテナ / SUSHIBOYS）
ドーナツの赤ちゃん （田辺智加 / ぼる塾）
フランスパンの赤ちゃん （こやまたくや / ヤバイＴシャツ屋さん）
クロワッサンの赤ちゃん （山田孝之）
ホクロワッサン （土居志央梨）
カメパンの赤ちゃん （高橋蒔）
カラス （岩崎裕介）
アリ （KOPERU / 梅田サイファー）
【コメント】
■揺楽瑠香
はじめまして。
アグネスを演じました、揺楽瑠香です。
お話を受けた時に、声優の経験なんてほぼゼロに近い私がなぜ……と震えていたのですが、市川監督からキャラクター像を聞き、そのお調子者っぷりが他人（他パン）とは思えず妙な親しみを覚えました。なるほど、私がやることへの合点がいったってなもんです。
アグネスは、すぐ調子に乗るわりにはビビりな子ですが、その優しさややわらかさで自然とみんなの中心にいる、きっと誰もが好きになってしまう素敵なパンの赤ちゃんです。そんなアグネスの魅力が少しでも皆さまに伝わっていたらうれしいです。
■高山璃子
新章！『パンの赤ちゃん』で、クリームパンの赤ちゃん・ビリーを務めます。
制作過程の撮影現場にもお邪魔させていただいたのですが、ひとつひとつ本当に細かく丁寧な作業を重ねて生まれた映像に、声という大切な命を吹き込む時間には、無数のドキドキが詰まっていました。
こんなにもキュートで愛らしいキャラクターたちが活躍する物語の一員として参加できたことを、心からうれしく思っています。
ぜひ、多くの方に楽しんでいただけますように。
■辻凪子
クリームパンの赤ちゃん・チョモランマの声を担当させていただきました辻凪子です。
学生時代パン屋でアルバイトをしてて、パンをこねる作業が大好きでした。
あの時のように愛情を込めて、パンの赤ちゃんに命を吹き込みました。
とろけるほど可愛いパンの赤ちゃん。
私も朝ごはんにパンを食べながらこの作品を楽しみたいと思います
■サンテナ
僕は5年ほど前からグルテンフリーモドキの生活を送っていたのですが、デデンの声を吹き込んでるうちに、小麦ってやっぱり悪くないんじゃないかなと思うようになりました。
声を録り終えた頃にはもう小麦しか食べたくなくなっていて、帰りに小麦粉を買って家でうどんをこねて食べました。
デデンと僕はなんだかすごい似た性格で自分の分身みたいに感じました。
そんなデデンの活躍を楽しみにしてください。
【動画】新キャラクター＆声優解禁！第２弾ティザー映像
“アナタの週末を楽しくするお手伝い！”をコンセプトに、最新トピックスをお届けする生活情報バラエティー。その番組内でレギュラー放送するオリジナルアニメ『パンの赤ちゃん』は、無知で、臆病で、時に勇敢な“パンの赤ちゃん”による日常の大冒険を描く。
新登場する4匹のクリームパンの赤ちゃんたちを揺楽瑠香、高山璃子、辻凪子、サンテナが演じる。またカメパンの赤ちゃんを高橋蒔、ホ・クロワッサンを土居志央梨、カラスを岩崎裕介、アリをKOPERUが声優を務める。
【登場キャラクター（声優キャスト）】
アグネス （揺楽瑠香 / 南極）
ビリー （高山璃子）
チョモランマ （辻凪子）
デデン （サンテナ / SUSHIBOYS）
ドーナツの赤ちゃん （田辺智加 / ぼる塾）
フランスパンの赤ちゃん （こやまたくや / ヤバイＴシャツ屋さん）
クロワッサンの赤ちゃん （山田孝之）
ホクロワッサン （土居志央梨）
カメパンの赤ちゃん （高橋蒔）
カラス （岩崎裕介）
アリ （KOPERU / 梅田サイファー）
【コメント】
■揺楽瑠香
はじめまして。
アグネスを演じました、揺楽瑠香です。
お話を受けた時に、声優の経験なんてほぼゼロに近い私がなぜ……と震えていたのですが、市川監督からキャラクター像を聞き、そのお調子者っぷりが他人（他パン）とは思えず妙な親しみを覚えました。なるほど、私がやることへの合点がいったってなもんです。
アグネスは、すぐ調子に乗るわりにはビビりな子ですが、その優しさややわらかさで自然とみんなの中心にいる、きっと誰もが好きになってしまう素敵なパンの赤ちゃんです。そんなアグネスの魅力が少しでも皆さまに伝わっていたらうれしいです。
■高山璃子
新章！『パンの赤ちゃん』で、クリームパンの赤ちゃん・ビリーを務めます。
制作過程の撮影現場にもお邪魔させていただいたのですが、ひとつひとつ本当に細かく丁寧な作業を重ねて生まれた映像に、声という大切な命を吹き込む時間には、無数のドキドキが詰まっていました。
こんなにもキュートで愛らしいキャラクターたちが活躍する物語の一員として参加できたことを、心からうれしく思っています。
ぜひ、多くの方に楽しんでいただけますように。
■辻凪子
クリームパンの赤ちゃん・チョモランマの声を担当させていただきました辻凪子です。
学生時代パン屋でアルバイトをしてて、パンをこねる作業が大好きでした。
あの時のように愛情を込めて、パンの赤ちゃんに命を吹き込みました。
とろけるほど可愛いパンの赤ちゃん。
私も朝ごはんにパンを食べながらこの作品を楽しみたいと思います
■サンテナ
僕は5年ほど前からグルテンフリーモドキの生活を送っていたのですが、デデンの声を吹き込んでるうちに、小麦ってやっぱり悪くないんじゃないかなと思うようになりました。
声を録り終えた頃にはもう小麦しか食べたくなくなっていて、帰りに小麦粉を買って家でうどんをこねて食べました。
デデンと僕はなんだかすごい似た性格で自分の分身みたいに感じました。
そんなデデンの活躍を楽しみにしてください。