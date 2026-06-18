北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、1次リーグL組でイングランドとクロアチアが対戦。この試合の客席にいた女性が話題を呼んでいる。

「実在するの？」

今、流行りのAI生成を疑う声も上がったのが、クロアチア代表のサポーター、イバンナ・ノールさん。抜群のスタイルを生かしたクロアチアカラーのビキニにデニムのショートパンツを合わせ、ピッチをバックに撮影した写真をインスタグラムにアップしている。

実は、イバンナさんはちょっとした有名人だ。

前回のカタール大会で話題になり、序盤に数十万だったフォロワー数が、大会で3位と大躍進を果たしたクロアチア代表の試合ごとに増加。大会終盤には360万を超え、インフルエンサーとしての地位を確立していた。

「世界一セクシーなサポーター」と評され、海外メディアに多く取り上げられた。今回も母国の応援のために会場に駆け付けた様子。「クロアチア、レッツゴー」とメッセージを掲載した投稿には、早くも多くのコメントが寄せられている。

「クロアチアに移住したい」

「服がめっちゃいいね」

「待ってました」

「ちょっと、これは家族で楽しむイベントだぞ」

「バービー人形みたいだ」

「おかえり」

「痺れるような美しさだ」

現在33歳。大会前に英紙「ザ・サン」が報じたところによると、現在はDJも務め、活躍のフィールドを広げているという。



（THE ANSWER編集部）