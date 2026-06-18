「正直、びっくり」「神様」39歳の長友佑都がW杯初戦で驚愕した“別格”の選手は？「怖いですね」【日本代表】
オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで20日のチュニジア戦に向けてトレーニングを実施した。
練習後、５大会連続出場の長友佑都が取材に対応。前日のアルジェリア戦でハットトリックを達成した６大会連続出場のリオネル・メッシについて言及した。
39歳のDFは、初戦から爆発したアルゼンチン代表の10番について、「神様は神様だね。いやー、ちょっとびっくりしました、正直。ハットトリックするなんて。怖いですね」と驚愕した。
そして、自身の６大会連続出場について問われると、「いやいやいや。とりあえずここに集中させてください」と笑った。
鉄人・長友にとっても、“神様”は別格のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
練習後、５大会連続出場の長友佑都が取材に対応。前日のアルジェリア戦でハットトリックを達成した６大会連続出場のリオネル・メッシについて言及した。
39歳のDFは、初戦から爆発したアルゼンチン代表の10番について、「神様は神様だね。いやー、ちょっとびっくりしました、正直。ハットトリックするなんて。怖いですね」と驚愕した。
そして、自身の６大会連続出場について問われると、「いやいやいや。とりあえずここに集中させてください」と笑った。
鉄人・長友にとっても、“神様”は別格のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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