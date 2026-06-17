中日の井上一樹監督が１７日、巨人入りが決定した小笠原慎之介投手について、言及した。この日に、巨人が、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原との契約合意を発表した。

井上監督は「（前々から）日本でアクションを起こしてどこかに入りますよっていうのを聞いてたわけじゃないから。そうなの？って。昔のよしみで、勝負を生ぬるい感じでやりますって選手もいるわけない」とコメントした。

小笠原は、ＮＰＢ通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた左腕。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナー３Ａで３登板０勝１敗、防御率５・６８。同２Ａでは８登板２勝１敗、防御率２・１５だった。

メジャー移籍が決まった当時、指揮官は「自らが決めた道。ドラゴンズ出身の選手として恥じないように。中途半端な形で日本に帰ることがないように」とエールを送っていた。チームはこの日、２日間の休養日を挟んで、バンテリンドームで、全体練習を行った。