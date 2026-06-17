試合は2時間切り…テンポよく打者を抑えたロブレスキー

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。決勝の15号ソロを放った。先発して8勝目を挙げたジャスティン・ロブレスキー投手は、「今夜はショウヘイにありがとうと言いたいです」と大谷の一発に感謝した。

試合は相手先発ラスムッセンとの投手戦に。今季好調のロブレスキーも負けじと快投を見せた。今季続けるストライク先行のピッチングで、6回を投げてわずか67球。中4日のためここで降板となったが、力投に大谷が応えた。

大谷は0-0で迎えた6回先頭の第3打席で、バックスクリーンへ飛距離427フィート（約130.1メートル）の15号ソロを放った。これが決勝点となり、ロブレスキーにも勝ち星がついた。

試合後、左腕は「（大谷の凄さに）慣れることはないですね。彼の同僚でいられることが、ものすごく幸運だし、恵まれていることだと感じます」と口角をあげた。「彼のやることに期待してしまうものですから。それが彼という存在です。ただ、慣れてしまうことはないですね。彼は間違いなく史上最高の選手だと思いますし、見ていて本当に楽しいです。最高ですね」とたたえた。

投手戦だったこともあり、試合は1時間52分で終了。「僕だけでなく、ブルペンから出てきた全員がゾーンに投げ込んで素晴らしい仕事をした結果です。明日は正午からのデーゲームなので、選手たちにとってもありがたいことです」と語った。（Full-Count編集部）