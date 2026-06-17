オーストリアvsヨルダン スタメン発表
[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](サンフランシスコ)
※13:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 14 サーシャ・カライジッチ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 24 パウル・バナー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ラルフ・ラングニック
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 11 オデフ アル ファクリ
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
FW 10 モウサ・タマリ
控え
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 6 アメル ジャムス
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 13 マフムード アル マルディ
FW 24 アリ アル アザイゼフ
監督
ジャマル セラミ
※13:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
FW 14 サーシャ・カライジッチ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 24 パウル・バナー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ラルフ・ラングニック
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 11 オデフ アル ファクリ
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
FW 10 モウサ・タマリ
控え
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 6 アメル ジャムス
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 13 マフムード アル マルディ
FW 24 アリ アル アザイゼフ
監督
ジャマル セラミ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります