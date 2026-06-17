絶対身バレしない！ 人気女優のディズニーすぎる“日焼け対策”に反響「違った意味で目立つかも 笑」
女優の志田未来が16日にInstagramを更新し、ディズニーリゾートを訪れたことを報告。その完璧すぎる“日焼け対策”に反響が寄せられている。
【写真】志田未来がかわいすぎ！ 過去のディズニー投稿をイッキ見
志田は先月まで主演ドラマ『エラー』（朝日放送テレビ）が放送されたほか、7月からスタートするGACKT主演のドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』への出演が決まっている。
そんな志田はディズニーリゾートが大好きで知られ、これまでにもInstagramには来園した模様を投稿していた。この日は「少し前ですが、、 誕生日に毎年恒例！ 妹がディズニーに招待してくれました」と報告し、ソロショットを投稿。「日焼け対策はばっちり」とつづるとおり、写真の志田は口元をフェイスカバーで覆い、目元はミッキーシルエットのサングラスという出で立ち。日焼け帽子だけでなく、身バレ防止にもなっている。もはや誰だか分からない！
「行きたかったお店のキャンセル拾えて、 るんるん向かってるわたしです」と説明する志田の投稿に対して、コメント欄には「日焼け対策も身バレ対策もばっちり…？？ww」「これは、バレへん」「インスタ開いた途端にこれでビビってしまった」「確かに、これはバレない（笑）近寄れないね」「志田未来のやる気を見た」「違った意味で目立つかも 笑」といった声のほか「大好きな妹さんと誕生日ディズニー楽しんでる未来ちゃんちゃん可愛すぎる」といった声も寄せられている
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、畑芽育とダブル主演を務める『エラー』（朝日放送・テレビ朝日系）が放送中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」Instagram（＠mirai_shida_official）
【写真】志田未来がかわいすぎ！ 過去のディズニー投稿をイッキ見
志田は先月まで主演ドラマ『エラー』（朝日放送テレビ）が放送されたほか、7月からスタートするGACKT主演のドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』への出演が決まっている。
そんな志田はディズニーリゾートが大好きで知られ、これまでにもInstagramには来園した模様を投稿していた。この日は「少し前ですが、、 誕生日に毎年恒例！ 妹がディズニーに招待してくれました」と報告し、ソロショットを投稿。「日焼け対策はばっちり」とつづるとおり、写真の志田は口元をフェイスカバーで覆い、目元はミッキーシルエットのサングラスという出で立ち。日焼け帽子だけでなく、身バレ防止にもなっている。もはや誰だか分からない！
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、畑芽育とダブル主演を務める『エラー』（朝日放送・テレビ朝日系）が放送中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」Instagram（＠mirai_shida_official）