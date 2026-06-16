《先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました 暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）》

6月15日、フリーアナウンサーの有働由美子が冒頭のコメントに、赤くはれた腕の写真を添えて投稿した。

「6月5日、有働さんはパーソナリティをつとめる『うどうのらじお』（ニッポン放送）のなかで、アレルギーが出た顛末を語っています。有働さんは、いろいろな種類の生の貝とともに、日本酒を8合ほど呑んだそうです。すると、その翌日の明け方に『手がギュって握れないぐらいパンパンに腫れ上がって』いたそうです。さらに『体中に太いみみず腫れみたいなのが全身にできてしまった』と説明しました。

今回の投稿は、そのときの写真を改めて公開したということでしょうね。その後有働さんは病院に行き、『アルコールを短時間に、かつ急速に摂取したことにより、肝臓が疲れて処理能力を超えたことと、疲労によりアレルギー症状が出た』ことが原因だと発覚したそうです」（芸能記者）

有働の報告に、フォロワーからは心配の声が殺到している。

《大丈夫でしょうか お大事になさってくださいませ》

《お酒ほどほどに》

《きっと疲れが溜まっていたのだと…》

アレルギー反応が出るほど有働が多忙なのは間違いないと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「有働さんといえば、2018年に27年間在職したNHKを退職。その後は『news zero』のメインキャスターを務めるなど、まさに“ニュースの顔”としてこれまで活躍してきました。さらに、2024年に同MCを降りると、活躍の場を広げました。今年は4月ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）で連ドラ女優デビューを果たしましたし、ナレーション業や、ジャーナリストとして現地をまわるなど、とにかく目まぐるしいほど動いています。

お酒が主な原因だったとしても、その背景には慣れない新しい挑戦をすることによる疲労の蓄積もあったでしょう」

心配するファンのためにも、健康第一で活躍してほしい。