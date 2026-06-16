ミセス大森元貴、嵐への想い「二度とあんなグループは出てこない」ラストライブ鑑賞報告も「ありえんくらい泣いた」
【モデルプレス＝2026/06/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が2026年6月16日、公式Instagramにてライブ配信を実施。同年5月31日に開催された嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演」を振り返った。
【写真】嵐メンバー、ミセス大森の匂わせ投稿「デートでした」
藤澤涼架とともにライブを訪れたと報告した大森は、嵐について「二度とあんなグループは出てこないよ。メディアも含めて『嵐が』『嵐に次いで』とか言うじゃない。我々のことも記録的なことでそう言ってくれる媒体もあるけど、だめですよ、それは。ああいう人達にはなれない。出てこないですよ、あんな人達は。ずっと伝説」「そんなに簡単に形容されていいグループじゃないんですよ」と褒め称えた。
また、ラストライブを振り返り「めっちゃ泣いた。ありえんくらい泣いた」と告白。藤澤も「（大森が）今までで一番泣いてた」と明かし「元貴が泣いてるのは本当に数えるくらいしか見たことないし、その中でも『すごいスピード感で泣いてる』と思って」とライブ中の大森の様子を回想した。大森も「号泣したの。涙がこらえられなかったの」「僕はただただ寂しくて泣いてた」と語り「涼ちゃん（藤澤）はぐっと観てた」と藤澤の様子も語っていた。
大森は、二宮和也主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年公開）の主題歌『Soranji』を担当したことをきっかけに、二宮と親睦を深めたことを明かしている。なお、ラストライブ当日に大森は自身の公式X（旧Twitter）にて赤、青、黄、緑、紫の5色ハートの絵文字を並べて投稿。嵐のメンバーカラーと見られ、ファンからは「粋な投稿！」「もっくんも観るのかな？」と話題を呼んでいた。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告。「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、活動を終了した。（modelpress編集部）
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◆大森元貴、嵐ラストライブ振り返る
藤澤涼架とともにライブを訪れたと報告した大森は、嵐について「二度とあんなグループは出てこないよ。メディアも含めて『嵐が』『嵐に次いで』とか言うじゃない。我々のことも記録的なことでそう言ってくれる媒体もあるけど、だめですよ、それは。ああいう人達にはなれない。出てこないですよ、あんな人達は。ずっと伝説」「そんなに簡単に形容されていいグループじゃないんですよ」と褒め称えた。
大森は、二宮和也主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年公開）の主題歌『Soranji』を担当したことをきっかけに、二宮と親睦を深めたことを明かしている。なお、ラストライブ当日に大森は自身の公式X（旧Twitter）にて赤、青、黄、緑、紫の5色ハートの絵文字を並べて投稿。嵐のメンバーカラーと見られ、ファンからは「粋な投稿！」「もっくんも観るのかな？」と話題を呼んでいた。
◆嵐、ライブツアー開催 5月31日ラストライブをもって活動終了
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告。「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、活動を終了した。（modelpress編集部）
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