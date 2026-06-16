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パクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本人は知らない「韓国の反日教育」のリアル。韓国人が19年間の経験を全てお話しします」を公開した。動画では、韓国における「反日」の実態や歴史教育、社会の空気について、自身の経験から客観的な視点で解説している。



動画冒頭でパクくん氏は、本動画で扱う「反日」を、日本政府への批判ではなく、日本人個人への嫌悪や敵意にすり替えて刷り込む行為だと定義した。その上で自身の学生時代を振り返り、日本人個人を嫌うよう教えられた記憶はなく、歴史教育もあくまで国家対国家のものであったと説明。日韓で歴史認識が異なる理由については、自身の人生を例に出し、主体や価値観によって解釈が変わるため論理の立て方が異なっていると指摘した。



また、韓国社会における反日情緒について、常に存在しているわけではなく、数年に一度、特定の条件が重なると強い空気として立ち上がると分析。2019年の日本製品不買運動や福島原発を巡るデマ、再生回数稼ぎのインフルエンサーなどを例に挙げた。一方で、社会全体が一色に染まっていたわけではないと補足し、自身の身の回りにおいても「日本人そのものを嫌っている人はいない」と明言。周囲の約6割が日本に特段の興味がない層であり、残りの4割は日本文化やコンテンツに好意的な層であるという実感を語った。



終盤でパクくん氏は、国家間の対立を理由に民間人までを敵視する風潮について「これが僕は痛い問題だと思っている」と強い懸念を示した。さらに、日本でのバイク事故で現地の日本人に助けられた自身の経験を振り返り、国籍にとらわれない交流の可能性を強調。「勇気を持って両国の理解が深まることを願って」と視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。