池袋店舗がカプセルトイ機の設置数世界一達成 4096面で“ギネス世界記録”に CANDY TUNEも挑戦に参加
池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録に認定された。
【集合ショット】笑顔で！表彰状を受け取るCANDY TUNE
同会場では今朝、ギネスワールドレコーズの公式認定員による計測のもと、きちんとカプセルトイ機が作動するかどうか一つずつ審査が行われた。その結果、4099面に挑戦して4096面が認定された。
16日に行われたギネス世界記録の結果発表には、7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが登場。計測にも立ち合い、最後のラスト7面のガシャポンを回した。村川緋杏は「ギネス世界記録に挑戦という世界規模のチャレンジに私達が同席させていただけるのがすごく光栄でうれしいですし、私達も本当にガシャポンが大好きでみんなで回したりとかするので、すごくうれしいです」と笑顔でコメント。
正式にギネス世界記録に認定されると、立花琴未は「世界で一番っていうのが本当にすごいですし、この場で一緒に共有できたのが本当にうれしいです。おめでとうございます！」と大喜び。
ギネス世界記録の認定書を受け取った福山は「鳥肌が立っております。すごく緊張感がありました。（ギネス世界記録を）受け取れることなんて人生で一回あるかないかだと思うので、とても貴重な時間に立ち会えてとてもうれしいです」と語っていた。
イベントでは、ギネス世界記録の祝し、CANDY TUNE全員がガシャポン筐体にお祝い寄せ書きを展開。『バンダイナムコCrossStore東京』にて期間限定で展示される。
【集合ショット】笑顔で！表彰状を受け取るCANDY TUNE
同会場では今朝、ギネスワールドレコーズの公式認定員による計測のもと、きちんとカプセルトイ機が作動するかどうか一つずつ審査が行われた。その結果、4099面に挑戦して4096面が認定された。
正式にギネス世界記録に認定されると、立花琴未は「世界で一番っていうのが本当にすごいですし、この場で一緒に共有できたのが本当にうれしいです。おめでとうございます！」と大喜び。
ギネス世界記録の認定書を受け取った福山は「鳥肌が立っております。すごく緊張感がありました。（ギネス世界記録を）受け取れることなんて人生で一回あるかないかだと思うので、とても貴重な時間に立ち会えてとてもうれしいです」と語っていた。
イベントでは、ギネス世界記録の祝し、CANDY TUNE全員がガシャポン筐体にお祝い寄せ書きを展開。『バンダイナムコCrossStore東京』にて期間限定で展示される。