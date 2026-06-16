サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの2試合が行われた。日本が強豪オランダに2-2で引き分けた一方、スウェーデンはチュニジアに5-1で大勝した。試合後、スウェーデンのグレアム・ポッター監督は、自身を襲った予想外の事態に困惑している。

ヤシン・アヤリの2ゴールやエースのアレクサンデル・イサクのゴールなどで大勝したスウェーデン。グループFの首位につけている。

試合後、会見に現れたポッター監督の右耳に異変が生じていた。血がついていたのだ。

FIFA公式YouTubeチャンネルは会見の様子を公開。報道陣から血について質問を受けた指揮官は、右耳を押さえながら「何が起きたのか自分でもよく分からないんだ。誰かに引っかかれたか、噛まれたのか……知らなかったんだ」と気づかなかったと回答している。

続けて「人間なのか、それとも別の何かなのか……」と記者から聞かれると、改めて「本当に、自分でも分からないんだ」と困惑。優れた戦術眼による采配から、同名のキャラクターにあやかって“魔法使い”とも呼ばれる指揮官は「動画を見返して、何が起きたのか分析しないとね」、と笑顔でジョークを返していた。

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）