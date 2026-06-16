¡ÖËèÈÕ°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Æ¡×Ï©¾å¤Ç20Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡Ä¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¡È¼ò¤Î¾å¤ÎÉÔÔ¿¡É¤Î·ë²Ì
600£í¤â½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡Ä
£¶·î12Æü¤ÎÄ«£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢·Ù»ëÄ£Î©Àî½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀèÆ¬¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¼ã¤¤ÃË¡£´é¤ò¼Ì¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¾¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç°ì¿Í¡¢¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÏÃÙ¤¯¡¢¸å¤í¤òÊâ¤¯ÃËÀ¤â¾¯¤·²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¡£¤Î¤í¤Î¤í¤ÈÊâ¤¯¼ã¤¤ÃË¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¨¡¨¡¡£
£¶·î10Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¡ØJRÅìÆüËÜÀ¹²¬¡Ù¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎÆ£ÂôÎ¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²·î13Æü¤ÎÌë¤ËÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ËÎ©Àî¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë11»þÈ¾¤´¤í¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À¤¬£±¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢Ìó20Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ600£í¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤ÏÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é½÷À¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢£´²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¡¢½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÁÜºº¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ØÅìµþ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏËèÈÕ°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤âÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡Ø¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö·ïÅö»þ¡¢Î©Àî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¡ØS/J¥ê¡¼¥°·¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËèÈÕ°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Æ¡×¤¤¤ë¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡ÖÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤¯¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëS/J¥ê¡¼¥°¤Î£³Éô¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëS/J¥ê¡¼¥°¤ÏÃË½÷³Æ12¥Á¡¼¥à¡¢¶¤ÏÃË½÷£¸¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·¤Ïº£Ç¯¤ÏÃË»Ò44¥Á¡¼¥à¡¢½÷»Ò£¶¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ®¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Î·¤Ï¤µ¤é¤Ë£±Éô16¥Á¡¼¥à¤È£²Éô28¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØJRÅìÆüËÜÀ¹²¬¡Ù¤Ï¡Ç23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£±Éô¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¶¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÁÀ¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤Ï£¹°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Âç²ñ¤Ï13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï£±ÆüÌÜ¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿13Æü¤Ë¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢14Æü¡¢15Æü¤Ï£²Éô¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âÆ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØËèÈÕ°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
´ÑµÒÀÊ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç·¤Î»î¹ç¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·¤È¤¤¤¨¤É¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¶¥µ»¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·Ð¸³¼Ô¤¬¤´¤í¤´¤í¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÂôÍÆµ¿¼Ô¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·º£²ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
JRÅìÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢Ä´ººÃæ¤Ê¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit