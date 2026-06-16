文化放送は、NCT WISHがパーソナリティを務める特別番組『NCT WISH MEETS RADIO』を、7月20日（月・祝）午前8時00分より放送する。

当番組は、SMアーティスト初の“日韓同時デビュー”を果たした大型ルーキーとして注目を集めているNCT WISHによる特別番組です。NCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）は、NCTの最後を飾るチームを完成させるため、SM ENTERTAINMENT初のサバイバル番組『NCT Universe : LASTART』を通じて2023年に誕生したボーイズグループ。メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成されている。

デビュー発表後、韓国ではデビューからわずか8日で音楽番組1位を獲得するなど目覚ましい記録を更新し続けており、若々しくフレッシュな魅力でグローバル音楽市場から大きな注目を浴びている彼ら。文化放送で初の冠番組となる今回は、7月15日にリリースされるJapan Double A-Side Single『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』のリリースを記念し、2時間にわたる特別番組を通して彼らの魅力に迫る。番組では、NCT WISHが新曲に込めた想いはもちろん、新曲にまつわるコーナーも実施する。

番組では、NCT WISHへの質問やメッセージなど、リスナーからのメールを募集中。メールの宛先は、special@joqr.netまで。締め切りは7月10日（金）23時59分（メールの件名に、「NCT WISH」と記入）。

【特別番組概要】

■番組名： 『NCT WISH MEETS RADIO』

■放送日時： 7月20日（月・祝）午前8時00分～9時55分

■出演： NCT WISH

■メールアドレス： special@joqr.net ※件名に「NCT WISH」と記入

※推奨ハッシュタグ： #WISHQR