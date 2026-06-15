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YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】家計丸投げで大失敗…製造業61歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。製造業に長年勤めた61歳の男性が、年金の繰上げ受給を選んだ理由や、家計管理が原因で元妻と離婚に至ったエピソードを明かしている。



年金については、月額約10万円を60歳から繰上げ受給しているという。「これから未来って全部、未経験」と語り、父親が56歳で急逝した経験や、受給額を抑えることで住民税が非課税になるメリットを考慮したことを明かした。



話題が元妻との離婚理由に及ぶと、男性は「ふたを開けてみたら貯金が16万しかなくて」と告白。結婚当初から家計を任せ、「月に2万貯めよう」と約束して20年で約400万円貯まっているはずが、ほぼ消えていたという。何に使ったかは不明だが、片付けをしていると「サラダオイルが5本とか出てくる」と、管理の杜撰さを振り返った。その後、男性が家計管理を引き継ぐも、自由にお金を使えなくなった元妻が不満を抱き、調停から裁判にまで発展したエピソードが語られた。



現在は一人暮らしとなり、退職金には手をつけず、趣味の車やオートバイの改造販売で得た利益を生活費に充てている男性。生活スタイルについても「テレビをやめて」「洗濯機をやめました」と語り、便利すぎると「人間がダメになる」という独自の哲学を披露した。



壮絶な離婚裁判などを経て、現在は自らの価値観で生活を構築している男性。年金と趣味を両立させながら、あえて不便さを楽しむたくましい姿が印象的なインタビューとなっている。