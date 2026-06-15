中川翔子「大ヒット」“韓国風”カツオ＆ニラの手料理公開「間違いない組み合わせ」「最高のおつまみ」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】双子出産の41歳タレント「真似したい」カツオ＆ニラの“韓国風”おつまみ
中川は「カツオとニラのコチュジャンあえ」と紹介し、手料理の写真を投稿。カツオとニラに調味料がしっかりと絡み、食欲をそそる仕上がりとなっている。「韓国風にこさえました 大ヒット！」と満足そうに記し、「にんにくは 生すりおろしにかぎる！」とつづった。
この投稿に、ファンからは「間違いない組み合わせ」「最高のおつまみになりそう」「真似したい」「彩りも綺麗」「すごく美味しそう」「見てるだけで食べたくなる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「真似したい」カツオ＆ニラの“韓国風”おつまみ
◆中川翔子、手料理披露
中川は「カツオとニラのコチュジャンあえ」と紹介し、手料理の写真を投稿。カツオとニラに調味料がしっかりと絡み、食欲をそそる仕上がりとなっている。「韓国風にこさえました 大ヒット！」と満足そうに記し、「にんにくは 生すりおろしにかぎる！」とつづった。
◆中川翔子の投稿に「間違いない組み合わせ」の声
この投稿に、ファンからは「間違いない組み合わせ」「最高のおつまみになりそう」「真似したい」「彩りも綺麗」「すごく美味しそう」「見てるだけで食べたくなる」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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