あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、新キャンペーン「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第二弾」を6月15日から期間限定で実施します。

【写真】で…でかい！ シャリが隠れちゃってる…値段そのまま“倍切り”になったメニュー＆新メニューも見る！

キャンペーンでは、とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで味わえる「ジャンボとろサーモン」を特別価格110円〜（以下、税込み）で販売。さらに、「うなぎの蒲焼き」を通常の約2倍サイズにした「倍切り！うなぎの蒲焼き」として、値段そのまま180円〜で提供します。

さらに、「かに風サラダ」「コーン」「ツナサラダ」と定番のサラダ軍艦を食べ比べできる「サラダ3貫盛り」（120円〜）、定番の肉すし「ハンバーグ」「グリルチキン」「牛塩カルビ」を一度に味わえる「肉のチーズマヨ炙（あぶ）り3貫盛り」（200円〜）、 アボカドと相性抜群の「サーモン」「えび」「生ハム」がセットになった「アボカドオニオンマヨ3貫盛り」（260円〜）、ホタテ貝柱、ハマグリ、ツブ貝、大赤貝、タイラギ貝を使用し、さまざまな調理法が楽しめる「貝づくし5貫盛り」（680円〜）、店内で揚げる頭付きの特大えび天を使った「特大えび天巻 特製マヨソースがけ」（450円〜）、ねっとりとした食感と独特の甘みが特徴となっている天然の「あかすえび」が味わえる「天然あかすえび包み」（120円〜）も登場します。

また、サイドメニューでは、新商品「モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ」（300円〜）、スイーツでは、「プリンアラモード」をイメージした昭和レトロな雰囲気の「プリンアラモードパフェ」（380円〜）が発売されます。

※価格は店舗によって異なります。