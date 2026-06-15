毛づくろいを始めた猫と子猫。どうやら２匹の利き手は真逆なようで…？２匹がとった驚きの行動が尊いと反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で17.2万回も表示され、1.2万いいねを記録。「面白い！」「ニャンコにも利き手は有るんですよね♪」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：毛づくろいをし始めた先輩猫と子猫→おててに注目すると…予想外の『尊い光景』】

右利きと左利き

Xアカウント「ハチワレ姉さん」に投稿されたのは、猫の『かけちゃん』と保護中だという子猫の『ヨネ』ちゃん。投稿主さんは保護猫たちのお世話をし、里親さん探しをする活動をされているそう。かけちゃんは投稿主さんのところで、保護猫たちを見守ってくれているのだとか。

この日、窓辺で横になるかけちゃんのそばにヨネちゃんがちょこんと座っていたそう。２匹が顔を見合わせると、それぞれ毛づくろいをし始めたとのこと。右手で顔をなでて手を舐めたヨネちゃんに対し、かけちゃんは左手で同じ動作をしていたのだとか。それぞれの利き手が反対だと飼い主さんは見ながら思ったそう。

利き手は反対でも左右対称に動作がそろっていた２匹。よく見ていると、ときどきちらっと顔をあげてかけちゃんの様子を見るヨネちゃん。もしかしたらかけちゃんと同じように毛づくろいしようと頑張っているのかもしれませんね。

出会いと別れ

ヨネちゃんがお家に来た頃、かけちゃんが頑張ってヨネちゃんの毛づくろいをしてあげていたとか。２匹の息がぴったりなのは、気にかけてくれたかけちゃんへの信頼の証とも言えるかもしれません。

息ぴったりな２匹の毛づくろいを見た方たちから「すごい！」「動きが合ってますね」などの声が寄せられていました。

その後、ヨネちゃんの里親さんが決まったそう。お別れは寂しいでしょうが、かけちゃんとの日々はヨネちゃんのこれからの人生にとって素晴らしい経験になったことでしょう。

Xアカウント「ハチワレ姉さん」では、かけちゃんや保護猫たちの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ハチワレ姉さん」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。