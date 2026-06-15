「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。

中継早々に本田さんのワンショット。「日本がね、この初戦でしっかり結果を出して、次に繋げてくれることを願ってます」と語った。

スタメンの印象を問われると「前田さんが僕はスタメンにならないと思っていた。スタメンになるということは守備をしっかりやっていきたいんだろうなと思います。スーパーサブになると思ってましたね。守備での貢献をかなり期待していると思う」と分析した。

優勝を目指す森保ジャパン。「選手が優勝目指すのは当たり前。初戦がすべて。ここからは決勝です」と、語った。「あんまり目立たんようにしようと。選手に目立ってもらって。僕は選手に面白がってもらえるように」と語ったが、日本のスタジオから田中マルクス闘莉王が登場。「圭佑が目立たなくてどうする」と問われると、「ははは」と笑った。

ピッチリポートの柿谷曜一朗氏がセンターサークルからリポートした際には「チャンスあったらボール触れよ、曜一朗」とむちゃぶりしていた。

本田氏は前回カタール大会ではＡＢＥＭＡで解説を務め、歯に衣着せぬコメントや、選手への「さん」付けなどで反響を呼んでいた。

ＳＮＳなどでは「本田圭佑が本田圭佑すぎる」、「相変わらず『さん』付け」、「本田さん早くも面白い」と沸いていた。