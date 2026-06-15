◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、０−２で迎えた２回先頭の第１打席で、相手先発のウォーレンから左翼線二塁打を放って、３試合連続長打をマークすると、３回２死三塁で迎えた第２打席では相手の悪送球を誘う三塁内安打を放って三塁走者を返し、４試合連続打点と、今季１５度目のマルチ安打を記録した。

岡本のバットが熱い。第１打席は、カウント２―２からの５球目。低めへのカーブを弾き返すと、打球はジャンプした三塁手・ロサリオのグラブをわずかにかすめて、左翼線へ。岡本は、スライディングすることなく悠々、二塁に到達した。前日は左翼へ先取点となる１５号ソロを放ち、今季４度目の２試合連続本塁打を記録した岡本。３試合連続の長打となった。

さらに２四球などで一死満塁と攻め、マカドゥーの右飛は飛距離２５３フィート（約７７メートル）と浅く、岡本は一旦スタートを切るも、三塁に引き返し、続くスプリンガーが二ゴロに倒れると、球場はため息に包まれた。

続く３回２死三塁の第２打席も、同じくカウント２―２からの５球目だった。今度は、ウォーレンが得意とする外角いっぱいのスイーパーを三塁線へ。ロサリオはカバーするのが精一杯で一塁送球は大きく外れ、三塁走者が生還。１―２と反撃ののろしを上げた岡本は、二進も、続くサンチェスは三邪飛に倒れた。

投手有利なカウントも苦にしない。１２日は、２ストライクからのスライダーを本拠地の５階席に放り込んだ１４号。前日は２ストライクからのシンカーをライナーで左翼ポール際に運んだ１５号。岡本は「追い込まれていたので、何とかラインに飛ばそうと思っていた」と振り返った。この日は、２ストライクから変化球を２安打。ここまで直球に対しては、ハードヒット率６３・６％、打率３割１分７厘、７本塁打と得意にしており、敵軍はフォーシームに警戒を強めているが、追い込まれてからも変化球を自在にヒットゾーン飛ばしている。腰の張りを訴えているゲレロが、前日から２試合連続で先発を外れた中、岡本が主砲としてチームを牽引する。