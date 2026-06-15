女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、地元・川崎市の「Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ」でラストライブを行った。２０１３年のデビューから１３年。１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。

ラストライブで悲願がかなった。ボーカル＆ギターの宮崎朝子（３１）、ドラムスの吉川美冴貴（３１）は川崎総合科学高の軽音楽部出身。「等々力陸上競技場でライブを」という夢を思い描いてきたが、１８年７月は台風１２号の影響で中止に。２０年８月はコロナ禍で再び中止を強いられていた。

宮崎は「曇り！ きれいな曇り。本日も無事開催できました。曇りなんて痛くもかゆくもないよね」と安ど。「三度目の正直なんですよね。もうできないんじゃないかなって…。最後をこんな形で迎えられるなんて（幸せ）」とかみ締めた。

２４年初夏、ベースの松岡彩（３０）から相談があった。この先、バンドとしてどこに向かうべきなのか―。そこから１年以上かけて話し合いを行い、２５年秋に出した答えは「ＳＨＩＳＨＡＭＯの完結」だった。

３時間１５分、全２５曲に及んだパフォーマンス。ダブルアンコールでは宮崎に呼び込まれ、体調不良のため活動休止中の吉川がサプライズ登場。この日一番の大歓声と拍手に迎えられた。

１年半ぶりにステージに立ち、代表曲「明日も」、「明日はない」でこん身のドラムプレイ。「この度はご心配をおかけしました。自分の言葉で『ありがとう』と『さよなら』を言いたくて、その一心で練習してきました。生まれてきて良かった。ＳＨＩＳＨＡＭＯに出会えて良かったです」と感謝した。

最後に選んだのは、吉川が作詞したデビュー曲「僕に彼女ができたんだ」。全身全霊で届け、全員そろってフィナーレを迎えた。「Ｔｈａｎｋｓ ｆｏｒ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」。１０００機のドローンを使い、等々力の夜空にはファンに向けた感謝のメッセージが描かれた。３人はそれぞれの道に進むが、３人のＳＨＩＳＨＡＭＯへの愛はこの先も不変だ。（加茂 伸太郎）

〇…１９６７年開場の同競技場で、ミュージシャンの単独公演が行われるのは初めて。ＳＨＩＳＨＡＭＯが１７年２月に川崎市役所を表敬訪問。熱い思いに触れた市側が夢の実現のために調整を続け、ホームスタジアムのＪ１・川崎フロンターレの協力も得た。「明日も」は宮崎が川崎サポーターの応援に胸を打たれ、制作した曲。チャント（応援歌）として使用されている。

◆ＳＨＩＳＨＡＭＯ（ししゃも）宮崎朝子、松岡彩、吉川美冴貴の３人組。２０１０年、神奈川・川崎総合科学高の軽音楽部で「柳葉魚」結成。１２年、全国高校生アマチュアバンド選手権優秀賞、ベストボーカル賞受賞で現在の表記に改名。１３年、デビューアルバム「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」発売。１４年、ベース松本彩が卒業、松岡が加入して現体制に。１７年、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場。