【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 vs 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

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サッカー日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表と対戦。日本時間早朝5時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。

怪我で選外となった南野拓実（モナコ／メンターとしてチーム帯同）、三笘薫（ブライトン）に続き、キャプテンだったMF遠藤航（リヴァプール）も同じく故障で4日前にチームを離脱するなどアクシデントが発生。それでも森保一監督は前日会見で、「誰が出ても勝つ、誰が出ても機能することを意識してチーム作りに取り組んできた。選んだ26人がいまの日本のベストのメンバーということで自信を持って世界に挑みたい」と意気込んだ。

大事な初戦のスタメンには、鈴木彩艶、鎌田大地、久保建英、上田綺世など主力が順当選出。ゲームキャプテンは堂安律が務める。複数の組み合わせがありえた3バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝という顔触れになり、新キャプテンの板倉滉、冨安健洋をベンチに置いた。南野と三笘を欠き最注目だった左シャドーにはサプライズで前田大然が起用され（左WBの中村敬斗と入れ替える可能性も）、伊東純也はスーパーサブに回した。システムは過去2年間で磨き上げてきた3−4−2−1が濃厚で、4−2−3−1のオランダに対してマンツーマンで当たる時間帯が増えるか。

【スタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチスタート】

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

5 長友佑都（FC東京）

6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

7 田中碧（リーズ／イングランド）

9 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

交代枠5人の使い方も試合の流れを大きく左右するはずで、森保監督がどんなベンチワークを見せるかも注目される。

（FIFAワールドカップ2026）

