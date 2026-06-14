6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。30歳の女優が理想の結婚相手について赤裸々な持論を展開し、20代女性陣が驚愕する一幕があった。

【映像】“夜の探究心”の実態

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

30代の“レディ”として登場したのは、女優とバーテンダーを兼業する30歳のミユ。「10年役者としてやってきて、お金もないですし」と自身の現状を語り、「貧乏の女優を下北沢とかで続けていくのか、憧れの港区でモンクレール着て犬の散歩してピラティスを一生懸命やる女になるのか。今しかないと思って」と、リアルすぎる野望を口にした。

結婚相手の理想像については、ノートのメモを見せながら「港区に私と旦那と子供と犬を一緒に育てられる財力がある人で、身長が175cmから180cm以上の塩顔。ほどよい筋肉がある人」と熱弁。しかし最後には「こんなにいっぱい理想を言うのに、好きになる人はお金ない人多いんですよね」と自嘲し、スタジオの若槻を苦笑いさせていた。

その後、女性陣が宿泊施設で互いのプロフィール動画を視聴する時間が設けられた。ガールたちがミユの動画を見ていると、そこには彼女のさらなる赤裸々な恋愛観が収められていた。

動画内のミユは、「一緒に同じ方向を向けるぐらい、夜の探究心がある人が出世するんじゃないかなと思ってて。夜の生活は同じ方向を向いている」と、結婚と出世、そして夜の相性についての独自すぎる哲学を披露したのだ。

この予期せぬ大人な発言に、動画を見ていた25歳モデルのオダミユらガールたちは「初めて聞いたかも」と困惑。女優兼モデルの25歳・キララも「それで出世するってどういうことか分からんかった」とポカンとした表情を浮かべた。

しかし、そこで24歳の女優でモデル・モモエが「でも、仕事めっちゃやる人と性欲は比例するらしい」と見事なフォローを展開。レディの突き抜けた価値観を前に、20代のガールたちも大人の階段をひとつ上ったような、刺激的な時間となっていた。