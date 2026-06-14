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意外と知らない年金支給日の落とし穴…確認しないと気づかぬうちに損をする3つのチェックポイント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秋山ひろ（登録者15万人の元教員FP）が「【緊急警告】次の年金支給日までにこれを確認しないと手遅れです／65歳以上が今すぐやるべき3つのチェックポイント」を公開した。動画では、年金支給日に必ず確認すべき3つの事項と、高齢者を狙う詐欺の落とし穴について解説している。



まず1つ目のチェックポイントとして挙げたのは「年金額の確認」だ。



秋山氏は、年金額自体は引き上げられているものの、物価上昇に追いつかず「実質目減りしている」と指摘する。

インフレに対抗するためには、現金預金だけでなく株や投資信託などの金融資産を持つ重要性を力説。「65歳でも80歳まで15年間あります」と語り、高齢からでも資産運用を始める意義を説いた。



2つ目は「天引き額の確認」である。

多くの受給者が手取り額しか見ていない現状に対し、秋山氏は「天引き額もチェックしておかないとダメです」と警告する。所得税や住民税に加えて、65歳からは介護保険料が全額自己負担となり天引き額が跳ね上がる場合がある。そのため、毎年6月に届く年金振込通知書で控除額とミスの有無を確認するよう促した。



3つ目は「年金の受取口座」の選択だ。

メガバンクではなく、ネット銀行を指定するよう推奨する。手数料が安く24時間手続きできる利便性に加え、窓口での金融商品の勧誘を回避できることが大きなメリットだという。



さらに動画の最後には、年金支給日である15日前後に特殊詐欺が急増することに触れ、「わざわざ還付金があるなんてお知らせしてくれない」と強い警戒を呼びかけた。



年金制度に頼り切るのではなく、自らの手で資産を管理し、最新の防衛策をアップデートし続けることが、安心できる老後生活の鍵となる。