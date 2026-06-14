エアアジアXは、クアラルンプール〜バーレーン〜ロンドン/ガトウィック線の開設日を、8月27日に延期した。

クアラルンプール発火・木・土・日曜、ロンドン/ガトウィック発月・水・金・日曜の週4往復を運航し、10月31日から1日1往復に増便する見通し。当初は6月26日から1日1往復を運航する計画だった。

機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が16時間5分から16時間25分、ロンドン/ガトウィック発が16時間半。

エアアジアXは、2012年3月にロンドンとパリから撤退しており、欧州への運航は約14年ぶりとなる。2番目の以遠権路線となり、バーレーンはエアアジアXとして初めてのグローバルハブ空港として、東南アジアと中東、ヨーロッパを結ぶ重要なゲートウェイとしての機能を強化するとしていた。

ロンドン南部に位置するガトウィック空港は、ロンドン・ヒースロー空港に次いで、イギリスで2番目に大きい空港。アジア路線は15路線で、クアラルンプールからの乗り入れは初めて。この他に長距離路線は57路線を運航している。

■ダイヤ

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：05+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：05+1）／木

D7972 クアラルンプール（22：00）〜バーレーン（00：40+1／02：25+1）〜ロンドン/ガトウィック（07：25+1）／火・土・日

D7973 ロンドン/ガトウィック（10：25）〜バーレーン（18：55／20：55）〜クアラルンプール（09：55+1）/月・水・金・日