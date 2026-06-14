敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回から6イニングをパーフェクトに抑える快投を披露している。打者22人を連続アウトに仕留める離れ業を見せた前回登板から続く衝撃投球に、ネット上では驚愕の声が広がっている。

ドジャースは初回、左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰した大谷翔平の14号先頭打者アーチなどで3点をリード。打線の援護を受けた山本は先頭のアントナッチを空振り三振に奪うと、3者凡退に抑える立ち上がり。6回まで打者18人を連続アウトとする完全投球を見せた。

22人の打者を連続アウトに仕留める離れ業を見せた前回登板（本拠地エンゼルス戦・6日／日本時間7日）と合わせて40人連続でアウトを記録。圧巻の投球にX上では「山本由伸相変わらずエグいな」「流石すぎるわ」「圧巻すぎる」「実質完全試合やん」「え、山本由伸もしかしてアレあるのか」「あの、寝てる人起きてください！」「期待…期待…期待…期待しかない」といった驚きの声が並んだ。

山本は6回まで球数72、奪三振は6。試合前時点で12試合に先発し、6勝4敗、防御率2.68の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）