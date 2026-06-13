【カイロ＝村上愛衣】米ブルームバーグ通信は１１日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とイランの政府高官が対面で協議したと報じた。

２月末に米国とイスラエルの対イラン軍事作戦が始まって以降、初という。米イランの協議が続く中、イランからの攻撃に猛反発していたＵＡＥが外交方針を転換した可能性がある。

同通信によると、協議は今週行われ、安全保障政策の担当者らが出席した。両国は、紛争前は貿易相手として経済的な結びつきがあった。イランからの協議要請が複数回あり、ＵＡＥが応じたという。関係者の話として「双方の明白な方針転換だ」と伝えた。

ペルシャ湾岸諸国には米軍施設があり、紛争勃発後、ＵＡＥもイランによる反撃の的となった。ＵＡＥ国防省によると、飛来したミサイルと無人機は２８００超。迎撃時の残骸などで石油関連施設や最大都市ドバイの空港も被害を受けた。

ＵＡＥは「残忍かつ理不尽な攻撃」（外務省）として、湾岸諸国の中でも特に対イラン強硬路線をとった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランに反撃し、イランからさらなる攻撃を受けていた。

今回の対イラン関係修復に向けた協議は、地域大国サウジアラビアと一線を画す動きだ。

サウジが米イラン交渉を巡るパキスタンの仲介外交を支援する中、ＵＡＥとサウジ・パキスタンの関係はぎくしゃくしている。ＵＡＥが２０２０年に湾岸諸国で初めてイスラエルと国交正常化していることも要因とみられる。今回も、ＵＡＥがサウジに対抗する形でイランとの対話を始めた可能性もある。