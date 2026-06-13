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知っておきたい！あなたの心を削る「関わってはいけない人」からみるみる距離を取る7つの秘訣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【朗報】関わってはいけない人からの離れ方7選／みるみる距離を取る秘訣がこれだ！」を公開した。動画では、自尊心を傷つけるような「関わってはいけない人」から距離を取るための具体的な方法を心理学の観点から解説している。



Ryota氏はまず、人間関係において「修羅場を恐れない」ことの重要性を指摘する。自尊心を傷つける相手と一生付き合い続けるよりも、一瞬の修羅場を経て関係を断ち切る方が「その後の人生はずっと楽になる」と断言する。その上で、嫌われることを恐れずにアドラー心理学における「勇気」を持つことが、行動を起こす原動力になると説明した。



また、職場や家族などすぐに縁を切れないケースに対しては、「今、できる程度に離れる」ことを提案する。一緒にいる時間を少しでも減らしたり、第三者を間に挟んだりする物理的な工夫で、受けるストレスは大きく軽減できるという。さらに、自分の寿命が残り1年だと仮定する「危機感を利用する」方法や、自分の夢や憧れなど「他の重要なこと」を作ることで、相手に使うエネルギーを減らすアプローチも紹介された。



動画の後半では、相手からの否定的な発言を「自分らしいことだ」と逆手に取る手法を解説。人は似た動作をする人に親近感を持つため、あえて「行動の逆を取る」ことで、相手から離れてもらう効果が期待できるという。最終的には「人は環境に属する」として、習い事や美容院、職場といった「環境を変える」ことが、人間関係をリセットする最もシンプルな解決策であると結論付けた。



「関わってはいけない人」との関係に縛られず、少しの勇気を持って環境や行動を変えることが、心の健康を守る第一歩となる。本動画は、人間関係のストレスに押し潰されそうな人にとって、物理的・心理的な距離を取るための具体的なヒントを与える内容となっている。