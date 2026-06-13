◇FIFAワールドカップ2026 グループD アメリカ4-1パラグアイ(日本時間13日、ロサンゼルス)

開催国アメリカ代表がパラグアイ代表との初戦で4発快勝。悲願の初優勝に向け好スタートを切り、勝利の瞬間はホームの大歓声に包まれました。

試合は前半7分に早速動きます。アメリカの10番を背負うクリスチャン・プリシッチ選手が左サイドから攻め上がり、エリア内に果敢に進入。中でパスを受けたウェストン・マッケニー選手がさらに細かく横パスを送ると、これが相手選手の足に当たりオウンゴールとなります。

先制したアメリカはさらに攻勢を強め、前半31分には左サイドにボールを送り、プリシッチ選手が抜け出します。深く攻め入るとFWの上がりを確認して正確なグランダークロスを送り、エースのフォラリン・バログン選手がそれを落ち着いて流し込み、追加点を奪います。

さらにアメリカはバログン選手が個人技を披露。前半45＋5分に相手ディフェンダーを背負いながらも体の強さをみせ、右からエリア内に進入します。さらに目の間の1人をかわして、ゴール左上にしっかり蹴り込みこの日2点目。この圧巻のプレーには、スタジアムがどよめきます。

アメリカは後半に1点を返されますが、終始優勢に進め、試合終了間際にもう1点をくわえ、4-1で快勝。南米の強豪パラグアイを相手に62％のボール保持率を誇り、16本のシュートを放つなど安定した強さを見せつけました。

プリシッチ選手を始め、マッケニー選手やセルジーニョ・デスト選手、ジョージ・ウェア氏の息子のティモシー・ウェア選手、そして伊東純也選手の元同僚で現在はモナコで南野拓実選手とチームメートのバログン選手も絶好調。開催国として地の利を生かし、悲願のW杯初優勝へ、これ以上ないスタートを切りました。