本拠地ヤンキース戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。初回に特大の14号2ランをかっ飛ばした。飛距離423フィート（約128.9メートル）の一発に、味方の主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手も思わず頭を抱えたシーンは、現地ファンの間で話題となっている。

本拠地ロジャース・センターがどよめいた。1点を先取して迎えた初回2死二塁の打席。低め変化球を豪快に引っ張った岡本の打球は、左翼ポール際へ飛び込む14号2ラン。最上段に飛び込む特大アーチで、ベンチのゲレーロJr.も思わず口をあんぐり。頭を抱えていた。

カナダ局「スポーツネット」のコラムニストのシー・ダビディ氏によると、ロジャース・センターの「500レベル」と呼ばれる最上段に運んだブルージェイズの選手は、2017年5月30日にジョシュ・ドナルドソンが放ったのが最後。岡本の一発は9年ぶりの特大弾になった。

ブルージェイズ公式Xは「500レベル」に運んだのは球団史上10人目だと伝えるとともに、別の投稿では頭を抱えるゲレーロJr.の静止画を公開。これには現地ファンから「仰天しすぎて言葉を失ってる」「彼の表情はプライスレスだし、よくわかる。あれはロケットのように飛んで行った」「マジでみんながこうなった」「私たちみんなと同じリアクション……笑」といった声があがっていた。

岡本は4打数1安打2打点でチームの8-5の勝利に貢献している。



（THE ANSWER編集部）