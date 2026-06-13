Ｗ杯キャンプ中に“異例”のブンデス移籍が決定した日本代表FW、なぜEL準優勝クラブを新天地に選んだのか「冬の段階でわざわざ…」
キャンプ中の移籍決定は、異例と言えるかもしれない。
今季のヨーロッパリーグ（EL）で準優勝と躍進したフライブルクは現地６月11日、アンデルレヒトから日本代表FW後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。
アンデルレヒトからレンタル中のシント＝トロイデンで11ゴールを挙げた大型ストライカーは、５大リーグ初挑戦となる。
同日、日本代表の練習後に取材に応じた21歳は、新天地が決定し、北中米ワールドカップに向けて、「変にプレッシャーなくプレーできるかなと思います」と語った。
年明けには話があり、プレーオフ前にはほぼ決まっていたという。なぜフライブルクを選んだのか。
「わざわざ会いに来てくれて、その後食事もしました。２回ぐらい会いに来てくれて、自分も行ってという感じで。冬の段階でわざわざ会いに来てくれるGMは少ないと思う」
そういった姿勢に熱意を感じたという。
「評価していただいていることは本当に嬉しいですし、誇りに思いますけど、やっぱりそれはシント＝トロイデンがあっての活躍でしたし、見てもらえる機会が増えたので。（フライブルクの）GMにも感謝したいですし、シント＝トロイデンにも感謝したいなと思います」
フライブルクの鈴木唯人からは、「代理人からは、周りの人には言わないでくれと言われていたので、３月の代表戦の時に、ちょこちょこ、探り探り聞いていた感じ（笑）」だったという。
ドイツへの挑戦を決めた若き点取り屋は、ワールドカップでもブレイクできるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
今季のヨーロッパリーグ（EL）で準優勝と躍進したフライブルクは現地６月11日、アンデルレヒトから日本代表FW後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。
アンデルレヒトからレンタル中のシント＝トロイデンで11ゴールを挙げた大型ストライカーは、５大リーグ初挑戦となる。
同日、日本代表の練習後に取材に応じた21歳は、新天地が決定し、北中米ワールドカップに向けて、「変にプレッシャーなくプレーできるかなと思います」と語った。
「わざわざ会いに来てくれて、その後食事もしました。２回ぐらい会いに来てくれて、自分も行ってという感じで。冬の段階でわざわざ会いに来てくれるGMは少ないと思う」
そういった姿勢に熱意を感じたという。
「評価していただいていることは本当に嬉しいですし、誇りに思いますけど、やっぱりそれはシント＝トロイデンがあっての活躍でしたし、見てもらえる機会が増えたので。（フライブルクの）GMにも感謝したいですし、シント＝トロイデンにも感謝したいなと思います」
フライブルクの鈴木唯人からは、「代理人からは、周りの人には言わないでくれと言われていたので、３月の代表戦の時に、ちょこちょこ、探り探り聞いていた感じ（笑）」だったという。
ドイツへの挑戦を決めた若き点取り屋は、ワールドカップでもブレイクできるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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